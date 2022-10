Nezgodna situacija: Što kad vas dijete uhvati u strastvenim trenucima?

Kad ste bili mlađi sve je 'prštalo' od strasti i mogli ste se nesmetano prepustiti jedno drugome. A onda je stiglo dijete i stvari su se malo promijenile. Naravno, rođenje djeteta ne znači da je je vašim intimnim trenucima odzvonilo - upravo suprotno, seks će vas zbližiti i opustiti, a u svakoj dobi nosi brojne zdravstvene prednosti.

No kad su tu djeca, 'igrice' se često moraju planirati. Dijete je kod bake, djeda ili prijatelja, na treningu je, zaspalo je - sve su to prigode koje koristite za brzinski seks koji vam je baš zato slađi.

Što to mama i tata rade?

Tako je bilo i te večeri. Ušuškali ste dijete, bila si uvjerena da je zaspalo, a onda ste se posvetili jedno drugome. Zatvorili ste vrata i 'bacili' se na posao. A onda - iznenada - dijete se probudilo jer je trebalo na wc ili vas je htjelo nešto pitati. Provirilo je kroz vrata i vidjelo vas je 'u akciji'. U svakom slučaju, radi se o neugodnoj situaciji jer vjerojatno ni sama ne znaš kako reagirati. Prije nego što se krenete izmotavati i tražiti razna objašnjenja što su to mama i tata radili, ostanite smireni i zapitajte se što je dijete točno čulo i vidjelo.

I dok bebe nisu sposobne percipirati seksualnost, vrtićka bi se djeca mogla preplašiti, školarci bi vas mogli ispitivati što je to bilo, a tinejdžeru bi saznanje da njegovi roditelji vode ljubav moglo biti smiješno pa i gadljivo.

Naravno da je i za djetetovo i za vaše dobro bolje da privatnost ostaje privatnost, no postoji šansa da tvoj partner i ti svjedočite ovakvom scenariju - posebice živite li u malom stanu. Psihijatrica Lea Lis, autorica knjige 'No Shame: Real Talk With Your Kids About Sex, Self-Confidence, and Healthy Relationship' za portal She Knows otkrila je što učiniti u takvoj situaciji.