Ponekad ih je teško uočiti: 7 znakova koji otkrivaju toksičnu vezu

Ne postoje savršene veze. Odnosi su, baš kao i život, puni uspona i padova. Ipak, ključno je znati razlikovati zdravu od nezdrave veze. U zdravom odnosu sve nekako funkcionira. Dakako, povremeno se mogu pojaviti razmirice, razlike u mišljenjima ili svađe, ali općenito gledano u zdravoj vezi partneri zajednički donose sve važne odluke i otvoreno razgovaraju o svim problemima koji se pojave. Uz to, partneri se osjećaju dobro kada su zajedno.

Toksični odnosi, s druge strane, posve su drugačija priča. U toksičnoj vezi stalno ćeš se osjećati iscrpljeno ili nesretno nakon što si provela vrijeme s partnerom, ističu terapeuti za odnose. Takve veze, čak i ako se volite, nisu nimalo ugodne.

U nastavku pročitaj koji znakovi karakteriziraju toksičnu vezu i što učiniti ako prepoznaš bilo koji od tih znakova kod sebe ili svog partnera. Ovisno o prirodi veze, ti znakovi mogu biti suptilni ili vrlo izraženi, a ponekad ih je teško uočiti.

Nedostatak podrške

U zdravom odnosu partneri podržavaju jedno drugo u svim područjima života. Kada odnos postane toksičan, podrška nestaje i svako postignuće postaje natjecanje. Ukratko, vrijeme koje provodite zajedno više nije pozitivno. Ne osjećaš podršku ili ohrabrenje. Umjesto toga, čini ti se kao da tvoje potrebe i interesi tvom partneru uopće nisu važni. Stalo mu je samo do vlastitih potreba.

Toksična komunikacija

Toksična komunikacija jedan je od najočitijih znakova lošeg odnosa. Ako su vaši razgovori, umjesto ljubaznošću, ispunjeni sarkazmom, podsmjehivanjem i prezirom, to je vrlo loš znak. Možda čak i izbjegavaš partnerove pozive samo kako bi se odmorila od neizbježnih svađa i neprijateljstva.

Prisutnost ljubomore ili zavisti

Iako je posve normalno povremeno osjetiti malu dozu zavisti, stručnjaci ističu da to može postati problem ako te ta zavist sprečava da pozitivno razmišljaš o uspjesima svog partnera. To isto vrijedi i za ljubomoru. Ako dovodi do stalnih sumnji i nepovjerenja, ubrzo će početi loše djelovati na odnos.

Kontrolirajuće ponašanje

U zdravoj vezi nema mjesta za manipulaciju i kontrolirajuće ponašanje. Ako te partner neprestano provjerava i ispituje gdje si bila i s kim, to bi mogao biti problem. Takvo ponašanje najčešće proizlazi iz ljubomore ili nedostatka povjerenja, a može upućivati i na potrebu za kontrolom. U nekim slučajevima, pokušaji kontrole također mogu dovesti do zlostavljanja.

Neiskrenost

Partneri bi uvijek trebali biti iskreni jedno prema drugome, a ako su prisutne laži, to bi mogao biti znak toksičnosti. Ako neprestano izmišljaš laži o tome kamo ideš ili s kim se sastaješ, bilo da je to zato jer želiš izbjeći druženje s partnerom ili zato što se brineš kako će reagirati ako mu kažeš istinu, to pokazuje da u vašem odnosu nešto ne štima.

Nepoštovanje

Nepoštovanje se može manifestirati na brojne načine. Primjerice, ako se tvoj partner nikad ne drži dogovora ili uvijek otkazuje planove u zadnji čas, to pokazuje da ne poštuje tvoje vrijeme pa ni tebe. Takvo ponašanje predstavlja crvenu zastavicu, ističu terapeuti.

Ignoriranje vlastitih potreba

Pristajanje na sve što tvoj partner želi učiniti, čak i kada je to protiv tvojih želja ili izvan tvoje zone udobnosti, siguran je znak toksičnosti, kažu stručnjaci. U toksičnoj vezi ljudi često zanemaruju sebe i vlastite potrebe. Možda ćeš odustati od hobija koje si nekoć voljela, zanemariti svoje zdravlje ili žrtvovati svoje slobodno vrijeme.

Je li moguće popraviti toksičnu vezu?

Mnogi ljudi pretpostavljaju da su toksične veze osuđene na propast, ali to ne mora uvijek bti slučaj. Odlučujući faktor? Oba partnera moraju željeti promjenu, otkrivaju stručnjaci za odnose. Ako je samo jedan partner spreman uložiti trud i energiju u stvaranje zdravih obrazaca, male su šanse da će se nešto promijeniti.

Oba partnera moraju imati želju da se nešto promijeni te uložiti trud u razvoj zdrave i otvorene komunikacije. Umjesto da se međusobno okrivljuju, moraju pokazati razumijevanje jedno prema drugome. Ako postoji želja da se odnos popravi, stručna pomoć uvijek je dobar izbor, bilo putem individualnog savjetovanja ili terapije za parove. Stručnjaci za odnose mogu vam pomoći da se vratite na pravi put, ali vas i naučiti novim strategijama za suočavanje sa sukobima, pronalaženje rješenja i pokazati vam kako kreirati zdrave obrasce unutar odnosa.