Ne, to nije ljubav: Pet očitih znakova da imaš posla s manipulatorom

Brižnost je jedno, a manipulacija drugo. Brižan partner vodi računa o tebi jer mu je stalo. S druge strane, emocionalni nasilnici i control freakovi prividno brinu da bi te pridobili i manipulirali tobom. To nije ljubav i za takvog ne treba reći da brine jer mu je stalo. Provjeravanje svake sekunde, nepoštivanje granica ili ograničavanja jasni su znakovi da imaš posla s problematičnim tipom. On te možda uvjerava da si sve krivo shvatila ili da ON zna što je najbolje za tebe, no stvarnost je drugačija.

Nitko ne zaslužuje takvog partnera, a ljubomora, posesivnost i stalna kontrola ostavljaju posljedice – na tebe kao žrtvu.

Obrati pažnju, razmisli o budućnosti te veze i potraži savjet od osobe od povjerenja, nekih od javnih servisa ili nevladinih udruga. Prekid je vjerojatno najbolja odluka koju u tom trenutku možeš donijeti. Važno je da se žrtva osjeti sigurno i zaštićeno pa o ovakvim temama treba razgovarati strpljivo i staloženo.

Društvo često banalizira emocionalno nasilje pa su žrtve uvjerene da je 'polaganje računa' sasvim normalna stvar. Ne, to nije romantično i zdravo. U nastavku pojašnjavamo najčešće znakove emocionalnog uznemiravanja.

POGLEDAJ VIDEO: Sociologinja Ivom Brčić objasnila nam je važnost granica u životu

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Osmišljava 'pravila' koja vrijede samo za tebe

Pod krinkom brižnosti nasilnik uvodi 'pravila' kako bi se trebala ponašati i što bi njemu odgovaralo. Možda te čak nastoji promijeniti ili te uvjeriti da si ti uvijek u krivu, a on najpametniji na svijetu. Tvrdi, recimo, da ta haljina koju nosiš nije primjerena ili ti zamjera svaki put kad bilo kamo odeš bez njega. Osjećaš li da si u poziciji kao da mu se svake sekunde trebaš ispovijedati za svoje izbore, to je očiti znak problematičnog odnosa.

Kakvu god da odluku doneseš, on 'baca' kontra stav i miješa se u sve pore tvog života. Koristi li rečenice poput: Ja ću ti odabrati što ćeš nositi ili Ne želim da netko tako gleda moju ljepoticu, nemamo ti više što nadodati nego da osvijestiš s kim si zapravo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zato se bojiš izreći svoj stav

Zdravu vezu odlikuje razumijevanje i odanost, a toga kod vas nema. Partner te toliko dugo sputava i ponižava. Više nisi sigurna što ti zapravo misliš. Eto, toliki je njegov utjecaj. Bojiš se što će pomisliti suprotstaviš li mu se, a možda si uvjerena da je on u pravu. Tipičan je to znak emocionalnog nasilja – žrtva postaje ranjiva i sumnjičava prema sebi. Zašto? Jer ju je partner 'uvjerio' da tvoja istina nije točna pa prestaješ vjerovati sebi. Emocionalni nasilnik uvijek želi govoriti u tvoje ime ili te nadjačati. Zbog sveg toga gubiš percepciju o stvarnosti.

Stalno te provjerava

Ne poštuje li tvoj partner kad mu kažeš NE ili da želiš biti sama ili odmoriti ili izaći s prijateljicama, to je jasan znak da želi dominirati tobom. U zdravoj vezi poštuje se sloboda i slobodno vrijeme svakoga od vas. Granice moraju postojati jer su muškarac i žena u vezi dvoje individualaca koji imaju život izvan te veze. Zdrava veza ne 'zarobljuje', dok nezdrava to čini. Emocionalni nasilnik provjeravat će te svake sekunde, biti ljubomoran i zahtijevati svaki detalj.

Ne odgovoriš li mu, mogao bi biti ljut i optužiti te. Takvom manipulacijom nastoji te podrediti sebi i ograničiti ti kretanje i druženje. Još je gore ako ti provjerava poruke i društvene mreže ili zabranjuje da se zabavljaš bez njega. Tu nema poštovanja. 'Kopanje' po svakom segmentu nečije privatnost obično nije iz dobre namjere.

Lako se naljuti

Svi imamo loš dan, ali ako je tvoj partner sklon svađi i vikanju čim nešto nije po njegovom, vjerojatno se radi o problematičnom tipu. Naljuti li se zbog nekog prekršenog 'pravila' (koje vrijedi samo za tebe) ili jer nisi učinila po njegovom, tko zna na što je sposoban. Osvijesti to dok nije prekasno. Uz partnera se nitko ne bi trebao osjećati nelagodno i nesigurno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

On nikad nije kriv

Ne, on uvijek zna najbolje. Nametat će ti da 'to nije rekao' i da si u krivu, a moguće je da će i burno reagirati. Posrijedi je manipulacija i opasan čovjek. Pogriješi li on nikome ništa, no dogodi li se tebi propust, to će ti danima spominjati. S druge strane, rijetko ili nikada će te pohvaliti i neće te ni pokušati motivirati da prihvatiš izazov i da 'rasteš' i privatno i poslovno. U većini slučajeva emocionalni nasilnici kroz duže razdoblje žele preuzeti kontrolu nad životom žrtve.

Shvatiš li da je situacija izmaknula kontroli, potraži pomoć i izađi iz te veze i prekini svaki kontakt s njim. Nitko ne zaslužuje takvog partnera.

Ovo su neka od mjesta na kojima možeš potražiti pomoć.