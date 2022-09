Zapeli ste u rutini? Četiri očita znaka da morate 'začiniti' svoj seksualni život

Intimnost i dobar seksualni život nisu jedini odlučujući faktori za uspješnu vezu, ali često mogu biti jedan od glavnih pokazatelja koliko smo povezani sa svojim partnerom. Uz to, čak i ako ste ti i tvoj partner redovito intimni jedno s drugim, i dalje biste mogli imati problema u spavaćoj sobi. A ako nisi sigurna jeste li ti i tvoj partner u problemu, postoji nekoliko znakova po kojima možeš prepoznati da vaš seksualni život treba malo "začiniti", prema mišljenju stručnjaka.

Nekoliko je čimbenika koji mogu uzrokovati da vaš seksualni život pati, a najčešći među njima je stres. Užurbani raspored na poslu ili previše obaveza primjeri su stvari koje mogu dramatično utjecati na to koliko često ti i tvoj partner nalazite vremena za sebe, ali i za vašu intimnost. A činjenica da ponekad može biti neugodno razgovarati o intimnosti može samo otežati stvari.

Srećom, postoje neki jasni signali koji ti mogu dati do znanja trebaš li poboljšati vaš seksualni život, kao i pokazati što bi moglo nedostajati vašoj vezi (a to uključuje i neseksualne znakove privrženosti). U nastavku, donosimo četiri ključne stvari na koje treba obratiti pozornost ako misliš da si možda u "seksualnoj krizi", a koje je za The Zoe Report izdvojila bračna i obiteljska terapeutkinja Valentina Setteducate.