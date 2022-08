Bolna vagina nakon seksa - ovo je sedam najčešćih uzroka

Seks bi uvijek trebao biti ugodan na obostrano zadovoljstvo, siguran i nikada ne bi trebao boljeti. Ipak, postoji mnogo razloga zašto bi te nakon odnosa mogle boljeti vagina ili vulva. Naravno, tu je onaj očiti razlog - ako ste ti i tvoj partner bili malo prežustri i prepustili se žaru trenutka - no ako ti seks često uzrokuje bol, a nije ti u potpunosti jasno zašto, to ne smiješ zanemariti.

Postoji mnogo razloga zašto bi mogla osjećati bol nakon seksa, a liječnica opće prakse, dr. Jane Leonard, za Women's Health kaže da žene uglavnom osjećaju bol nakon seksa zbog trenja. "Međutim, ako imaš već postojeći problem s kožom, bol može biti puno gora", dodala je Leonard.

Bolan spolni odnos poznat je kao dispareunija, a kada govorimo o boli, važno je razumjeti kada i gdje osjećaš bol. Je li to tijekom ili nakon seksa? Boli li te vagina nakon seksa, ili je bol duboka, negdje unutra u zdjelici? To su samo neka od pitanja koja si moraš postaviti, a razlozi za bol mogu biti različiti - od nedovoljne lubrikacije do promjene razine hormona - u nastavku smo izdvojile neke od najčešćih razloga za bol u vagini nakon seksa.