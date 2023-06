Orgazam poboljšava raspoloženje, oslobađa nas stresa, pozitivno utječe na samopouzdanje te jača vezu s partnerom i nama samima. Naravno, orgazam – bio on klitorisni, vaginalni ili neki treći – slatki je šećer na kraju pri seksu ili samozadovoljavanju. Većina žena će reći da je teško opisati zašto je vrhunac tako poseban, ali i zašto vole sekunde i minute nakon njega. Radi se o nevjerojatnoj ugodi koju zaslužuje svaka žena. Ipak, dosta ga ne uspije doživjeti, a većina ga doživljava isključivo stimulacijom klitorisa.

Ženski seksualni užitak dugo je bio pod velom tajne pa se i u 2023. otkrivaju zanimljive činjenice o seksu i načinima postizanja vrhunca. Tako je nedavno na TikToku osvanuo videozapis koji otkriva belly-press metodu kojom se izvana stimulira famozna G-točka. TikTok medicinske sestre Rije prikupio je preko milijun lajkova da bi naknadno bio izbrisan.

No, mi smo na njega naletjele u travnju te smo bile fascinirane time što je ova tehnika osvojila Internet, a još više zbog toga što se o njoj do tad nije govorilo. A navodno dovodi do nezapamćenih vrhunaca...

Lagani, nježni pritisak

Stvar je zapravo vrlo jednostavna: kako i ime govori, ženi bi se tijekom seksa trebao lagano (zaista lagano i nježno!) pritisnuti donji dio trbuha. Područje oko zdjelice i abdomena usko je povezano s vaginom i klitorisom pa se takvim pritiskom može stimulirati G-točka.

''Često smo previše usredotočeni na penetraciju i zaboravljamo da nam i stimulacije drugih dijelova tijela mogu pružiti užitak'', kaže seksualna stručnjakinja Sarah Mulindwa za metro.co.uk.

Ovom tehnikom to možete pokušati promijeniti, no samo pod uvjetom da ti partner trbuh ne stišće nakon jela ili grubo. Jedino lagani pritisak ima smisla jer bi ti, na kraju krajeva, seks trebao biti ugodno, a ne bolno iskustvo. Također, treba se kloniti pritiska ako ti je mjehur pun, a ne smije se pritiskati gornji dio trbuha.

Eksperimentirati možeš i sama

Naravno, da bi isprobala ovu, očito novu tehniku, možeš i sama eksperimentirati. Stimuliraj se iznutra prstima ili seksualnom igračkom dok drugom rukom (ili bocom vode ili nekim drugim 'pomagačem) nježno pritišćeš donji dio trbuha. Pokušaj prilagođavati pritisak i vidjeti odgovara li ti uopće ovaj potez ili ne.

Unatoč popularnosti ovog trika na TikToku, treba reći da u seksu ne odgovara svima isto. Lagani pritisak mogao bi postati dijelom vaše seksi rutine i pružiti ti još veći užitak, ali isto tako mogla bi ti biti neugodna. U tom je slučaju svakako izbjegavaj. Svatko je drugačiji i važno je otkriti što nas vodi do orgazama.