Seks je važan dio svakog odnosa, no prava intimnost puno je više od samog seksa. U krevet možeš otići doslovno sa svakim s kime želiš, no istinsku povezanost ne možeš ostvariti s bilo kojim muškarcem.

Mnogo je načina putem kojih se može kreirati i ojačati intimnost unutar odnosa, a mnogi od njih uopće nemaju veze sa seksom i skidanjem do gola. Ako želiš začiniti svoju vezu te osnažiti povezanost između sebe i svog partnera, u nastavku ti otkrivamo nekoliko sjajnih savjeta za izgradnju bliskosti.

Zajedno skuhajte večeru

Možda ti kuhanje na prvi pogled ne djeluje kao pretjerano intimna aktivnost, no to je ustvari sjajan način da se povežeš s dragim. Zajedno ćete provesti nekoliko sati, birati namirnice, sjeckati povrće, kuhati i naposljetku uživati u romantičnoj večeri.

Podijelite jedno s drugim svoja najsramotnija iskustva

Svatko od nas ima barem jednu sramotnu priču o kojoj ne želi razgovarati. Želiš li se uistinu povezati s partnerom, podijeli s njim neke od najsramotnijih iskustava koje si doživjela. Na kraju ćete oboje umirati od smijeha i osjećati se posebno što ste jedno s drugim podijelili te priče.

Reci partneru zašto ga voliš

Neki parovi jako su bliski i vole razgovarati o svojim emocijama. Drugima je potrebno malo dulje vrijeme da bi se otvorili. Uostalom, ne iskazujemo svi ljubav na jednak način. Međutim, ako ti i tvoj partner kažete jedno drugome zašto se volite i koje kvalitete cijenite jedno kod drugoga, osjećat ćete se puno povezanije.

Razgovarajte o bivšim vezama

Mnogi se boje razgovarati o bivšim vezama i činjenica je da takvi razgovori nisu nimalo ugodni, no to je još jedan od načina da postanete intimniji. Ne trebate ići u detalje, ali želite li izgraditi kvalitetan odnos, bilo bi dobro da jedno s drugim podijelite svoja iskustva iz prošlih veza. Na taj ćete način naučiti puno toga jedno o drugome i shvatiti što želite kad je u pitanju vaš odnos. Razgovarati o svojim neuspjesima i onome što ste učinili krivo prilično je intimno i omogućit će vam da se povežete na jednoj puno dubljoj razini.

Provedite cijelo jutro u krevetu

Tijekom vikenda možete provesti cijelo jutro u krevetu, ali bez seksa. Razgovarajte, pripremite si obilan doručak ili pogledajte neki zabavan film. Nije važno, prepustite se trenutku i ponašajte se kao da vrijeme uopće ne postoji.

Razgovarajte o planovima za budućnost

Neki muškarci boje se razgovora o budućnosti, no kada si s pravom osobom to nije slučaj. Muškarac kojemu je do tebe zaista stalo neće se bojati napraviti sljedeći korak u vezi. Sjajan način da poradite na intimnosti jest da porazgovarate o tome kako se razvija vaša veza i koji su vam planovi za budućnost. Možda želite useliti u zajednički stan ili planirate prvi zajednički odmor. Izuzetno je važno nastaviti graditi svoj odnos i raditi na bliskosti, bez obzira na to koliko ste dugo zajedno.

Naučite dijeliti ugodnu tišinu

Ako ti je s partnerom ugodno i kada o ničemu ne razgovarate, već samo šutite, to je jako dobar znak. Udobno sjediti u tišini vrlo je intimno. Kao da si možete reći sve, bez ikakvih izgovorenih riječi i rečenica.

Usvojite naviku dijeljenja svojih emocija

Postoje različite vrste intimnosti, a emocionalna intimnost nešto je najbolje što možete izgraditi u svojoj vezi. Izuzetno je važno s partnerom razgovarati o emocijama i reći mu kako se osjećaš. Ako te nešto muči, otvoreno to reci i nemoj nikada probleme držati u sebi jer ćeš time samo pogoršati situaciju. Jednom kada steknete naviku redovitog dijeljenja onoga što osjećate, vas će odnos postati puno kvalitetniji i snažniji.