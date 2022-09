Prednosti seksa, kao i postizanja seksualnog vrhunca odnosno orgazma su brojne. Osim što je izvrstan osjećaj, orgazam ti može pomoći ublažiti stres, ojačati tvoj imunološki sustav, pozitivno utjecati na san, itd.

Istovremeno postizanje orgazma s partnerom ne događa se često, no riječ je o nevjerojatnom iskustvu koji pomaže paru da se još dublje i snažnije poveže. Muškarci i žene prilično se razlikuju kad je riječ o postizanju vrhunca stoga je postizanje zajedničkog orgazma teže, no nije i nemoguće.

Stručnjaci za seks otkrili su nekoliko važnih trikova kako doći do istovremenog orgazma, a pritom je jako važno da ti i tvoj partner tijekom seksa budete usklađeni i sinkronizirani kako bi zajedno došli do vrhunca. No, ne brini ako u tome ne uspijete jer orgazam je osobni proces i svatko ima neke svoje jedinstvene okvire. Uvijek jedna osoba pokušava požuriti, a druga usporiti stoga se rijetko kad dešava da partneri dožive zajednički orgazam.

Ipak, ako želite malo začiniti svoju seksualnu rutinu i upustiti se u taj izazov, onda svakako vrijedi pokušati, a pritom je dobro na umu imati ove savjete seksualnih terapeuta: