Oprezno s riječima: Što reći prijateljici koja prolazi kroz prekid?

U većini slučajeva, prekidi su teški. Ako se radilo o nekad zdravoj vezi, nije lako prihvatiti činjenicu da je toj vezi kraj. U prvom času javlja se osjećaj nevjerice i poricanja, a osoba može doživjeti val različitih emocija.

Tuga, bijes, nostalgija, olakšanje… - kako će se osoba osjećati u trenutku prekida ovisi o okolnostima. Nije isto ako je uhvatila partnera u prevari ili se odluka o prekidu u njoj 'kuhala' duže vrijeme. Nakon što 'raskrste' s partnerom, velika većina ljudi nazove ili pošalje poruku bliskoj frendici ili članu obitelji.

Onaj s druge strane linije često ostane zatečen viješću o prekidu i ni sam ne zna kako reagirati. Frendica koja je prekinula prije 10 minuta vjerojatno traži utjehu, savjet ili podršku. Jasno da je nastojiš utješiti, no pripazi s izborom riječi i nemoj situaciju učiniti još gorom. Iako smo svi različiti, ipak postoje neke stvari koje bi trebala imati na umu.

Dopusti joj da prekid procesuira svojom brzinom

Netko je u danima nakon prekida tužan, drugi ravnodušan, treći ljut zbog načina na koji se sve okončalo. Prekidi ne izgledaju poput onih u romantičnim filmovima. Samo zato što si ti nakon prekida htjela izaći van i pošteno se zabaviti, ne znači da će i tvoja frendica. Možda joj nije ni do čega pa želi biti sama, no na tebi je da joj budeš na raspolaganju i razumiješ je. Treba vremena da se emocije slegnu i da čovjek prihvati situaciju.

Sasvim je normalno ako se dan ili tjedan nakon prekida tvoja frendica osjeća loše ili nostalgično. Tvoje je da je saslušaš i oraspoložiš, ali nemoj nametati svoj stav ili omalovažavati njeno stanje. Primijetiš li pak da je počela pretjerivati s alkoholom ili danima zaboravlja na važne stvari trebala bi iskazati zabrinutost i ponudiš pomoć.

Ne vrijeđaj bivšeg

Rečenice poput: 'Otpočetka sam ZNALA da on nije za tebe' i 'Ma i bolje da si ga se riješila' zapravo nisu od pomoći. Iako misliš da će vrijeđanje bivšeg pomoći frendici da ga brže preboli, preboljenje ipak ne ide preko noći. Uz to, suludo je vrijeđati osobu bez pokrića – u smislu, možda su oni prekinuli zato što jednostavno nije išlo, a to ne znači nužno da je on tvojoj frendici učinio nešto nažao. Također, ako si znala da on otpočetka nije za nju, ispada kao da si skrivala važnu stavku i da nisi iskreno rekla što misliš. Nabijanjem 'na nos' da je bivši bio loš izbor ne činiš joj uslugu.

Pitaj kako je

Možda u prvi tren neće ni htjeti razgovarati o onome kroz što prolazi, ali ako ti je priopćila da je prekinula na tebi je da budeš tu za nju. Pitaj ju kako je, predloži da odete na kavu, ali poštuj njenu odluku ili pošalji prijedlog za dobar film ili seriju. Ne spominji bivšeg osim ako ga ona sama ne spomene pa započne razgovor. Razgovarajte o onome o čemu biste i inače – ne treba vam se sve vrtjeti oko njenog prekida.

Ne potiči je odmah na spojeve

Trčanje u dejting arenu odmah nakon prekida neće joj zacijeliti rane. Čovjek bi nakon prekida trebao vrijeme za sebe, a isto vrijedi i za tvoju frendicu. Naravno da će kad-tad početi ponovno izlaziti, no brzanje s vezama i 'vezicama' dok još nije preboljela bivšeg najčešće se ne pokaže pametnom odlukom. Zato nastoji oraspoložiti svoju frendicu, ali je i razumjeti – i ne potiči je u tome da utjehu traži u (krivim) muškarcima.

…ni da se vrati bivšem

Moglo bi se dogoditi da se tvoja prijateljica u jednom trenutku poželi vratiti bivšem. Ponovno 'petljanje' s bivšim partnerom i nije najbolja ideja jer će samo produžiti vrijeme oporavka i otežati nastavak dalje. Zato nikoga nije dobro poticati na to da se ponovno javi bivšem. Moguće je da je njen bivši postao dijelom vaše ekipe i da ti je drag kao osoba, no to ne znači da bi se ta veza trebala nastaviti. Oni bi trebali znati zašto su prekinuli i ti nemoj pokušavati izgladiti taj odnos.

Slobodno izađite ili otputujte - barem na jednodnevni izlet

Čini li ti se da frendica i danima nakon prekida misli samo o njemu, nastoji joj preusmjeriti misli. Ne govori joj one patetične rečenice poput: Sve će biti dobro ili Možeš ti i bez njega. Ali joj predloži neki izlet, večeru ili kavu. Druženje, malo smijeha i zabavne aktivnosti mogle bi joj pomoći u procesu preboljenja. Zato – rezerviraj samo vaš vikend!

Kako vrijeme odmiče tako će i ona shvatiti da je život lijep i da treba nastaviti dalje. No da bi prihvatila realnost najprije treba proći kroz fazu 'žestokih' emocija. Nakon što ih prigrli i dopusti da je prožmu – što je najteži dio procesa – sve će biti lakše. Ali za to treba vremena.