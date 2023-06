Je li muškarac koji ti se sviđa emocionalno nedostupan? Evo kako možeš to otkriti

Recimo da si upoznala nekoga tko ti se jako sviđa. Čini ti se da veza ide u dobrom smjeru, ali odjednom ti intuicija govori da nešto nije kako bi trebalo biti.

Možda ste već neko vrijeme zajedno i bilo bi vrijeme da podignete svoju vezu na jednu novu razinu, no čini ti se da tvoj partner to ne želi. Zapravo, što ste bliži, on se sve više povlači i postaje rezerviraniji prema vašem odnosu. Odjednom, čini ti se kao da je posve emocionalno nedostupan.

Kako ističu stručnjaci za odnose, na početku gotovo svake veze sve se čini idealnim, no nakon te početne faze zaljubljenosti dolazi stvarnost i tek tada počinjemo otkrivati ima li veza potencijala i hoće li potrajati. Za održavanje zdrave i ispunjene veze potrebna su dva emocionalno dostupna partnera. Ako želiš biti u predanom odnosu s nekim tko će biti spreman ulagati u vaš odnos, dobro je znati kako prepoznati emocionalno nedostupnog partnera.

U nastavku pročitaj pet okrutnih znakova koji otkrivaju da tvoj partner nije spreman za predanu vezu.

Rekao ti je da je emocionalno nedostupan

Većina emotivno nedostupnih osoba naglasit će to odmah na početku veze, no ljudi naprosto ignoriraju takve signale jer su zaljubljeni ili misle da će s njima biti drugačije. Ako ti je partner otvoreno dao do znanja da ne voli brak, da se ne želi vezati ili da nije zainteresiran za ozbiljnu vezu, nemoj to ignorirati. Nemoj misliti da ćeš ga promijeniti. To se rijetko događa. Prihvati stvarnost i nastavi dalje želiš li biti sretna.

Daje ti zbunjujuće signale

Budi posebno oprezna ako ti frajer daje zbunjujuće signale. Primjerice, u jednom je trenutku lud za tobom, a onda ti se ne javlja tjednima. To se može dogoditi nakon sjajnog spoja ili kada ste se na neki način bolje povezali i postali intimniji. Emocionalno nedostupan partner imat će problema s intimnošću i to će pokazivati udaljavanjem na neko vrijeme. Možda će u početku sve biti super, a onda će odjednom postati distanciran. Ako to primijetiš, vjerojatno nije spreman za predanu vezu i obvezivanje.

Ne zna se nositi s tvojim emocijama

Ljudi koji su emocionalno nedostupni najčešće teško izražavaju emocije, ali se i teško nose s tuđim emocijama. Najčešće, osobe koje izlaze s emocionalno nedostupnim partnerima žude za intimnošću i lakše izražavaju svoje osjećaje pa u takvom odnosu mogu osjećati veliku tjeskobu. Ako tvoj partner nema razumijevanja za tvoje emocije ili ti nije spreman pružiti podršku kada ti je ona potrebna, imaj na umu da je takva veza nezdrava.

I dalje pati za bivšom

Ako se tvoj partner nedavno razveo, izašao iz veze ili je tek pred prekidom, to je očigledno opasna zona. Obrati pozornost na to da li se vaši razgovori često vrte oko njegove bivše. Ako je često spominje, to bi mogao biti znak da ju još nije prebolio i da nije spreman za novu vezu.

Loše govori o prošlim vezama

Ako muškarac krivi svoje bivše partnerice za probleme koje je imao u vezama te nije spreman preuzeti odgovornost za svoje pogreške, budi oprezna. Za tango je potrebno dvoje, a netko tko ne može priznati svoj dio pogrešaka u odnosu očito se bori s intimnošću.