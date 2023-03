Ove toksične rečenice nikad ne bi trebala reći partneru - mogu uništiti odnos

Odnosi nisu savršeni i gotovo svaka veza ima svoje uspone i padove, dobre i loše faze. Svađe i nesuglasice normalan su pa čak i poželjan dio romantičnih odnosa, no važno je znati i poštivati određene granice.

U trenucima bijesa svi mi ponekad govorimo stvari zbog kojih se kasnije kajemo, no pritom bismo trebali biti izuzetno oprezni. Naime, kako pojašnjavaju stručnjaci za odnose, postoje neke rečenice i fraze koje nikada ne bismo trebali govoriti partneru jer su toksične te mogu uništiti vezu ili brak.

Iako riječima ne možemo nekome nanijeti fizičku bol, možemo duboko povrijediti drugu stranu. Neke fraze su toksične i mogu imati dugotrajne posljedice, osobito ako ih često izgovaramo, te uzrokovati i više štete nego fizička bol.

Prema mišljenju stručnjaka za odnose, postoje neke naizgled banalne fraze koje ljudi često koriste tijekom svađa s partnerom, a ustvari mogu negativno utjecati na odnos. U nastavku otkrivamo neke od njih.

"Ako se tako osjećaš, možda bismo se trebali razvesti (prekinuti)“

Ovakve i slične fraze ljudi često upotrebljavaju u žaru svađe, a osoba koja ih izgovara obično ne želi razvod, ni prekid. Na taj način ljudi pokušavaju izraziti frustraciju zbog nemogućnosti rješavanja određenih sukoba. Ipak, važno je imati na umu da nekoliko nerazriješenih sukoba ne mora nužno značiti da dvije osobe nisu kompatibilne. Svaki se odnos sastoji od dvije osobe od kojih svaka ima svoje vrijednosti, ideje i načine na koje funkcionira. Neke su razlike nepremostive i uzrokuju probleme koji se možda nikad neće riješiti. I to je skroz u redu, samo trebamo to naučiti prihvatiti i tolerirati. U takvim slučajevima, kompromis ili pristajanje na neslaganje možda su jedino rješenje. Kada u odnosu dođe do takvih sukoba, pokušaj partneru na ljepši način dati do znanja da se osjećaš povrijeđeno ili ljuto i zamoli ga da ti da malo prostora dok se ne primiriš.

"Mrzim te“

Ova je fraza izuzetno toksična, a neki umjesto nje koriste i rečenicu 'više te ne volim'. Može duboko povrijediti partnera stoga je nikad ne bismo trebali upotrebljavati. Kako ističu stručnjaci za odnose, ovakve rečenice ne bi nam trebale izmaknuti čak ni u trenucima bijesa jer za njih ne postoji opravdanje. Ako do toga ipak dođe, najbolje je da se iskreno ispričaš partneru i daš mu do znanja da nisi tako mislila.

"To je glupo“

Ovo je još jedna od fraza koje ne bi trebala upućivati osobi do koje ti je istinski stalo. Bilo da si partneru rekla da je glup ili pak si njegove ideje nazvala glupima, na taj ga način možeš duboko povrijediti. Odnos čine dvije različite osobe i posve je normalno da će se njihova mišljenja o određenim situacijama razlikovati. Ako tvoj partner o nečemu ima drugačije mišljenje, to ne znači da je njegov stav glup, a tvoj ispravan. U takvim je situacijama u odnosu jako važno naučiti prihvatiti takve razlike. Osuđivanje i upotrebljavanje uvredljivih komentara nisu rješenje. Odnos će uvijek bolje funkcionirati kada se partneri potrude međusobno razumjeti svoja različita gledišta, umjesto da se vrijeđaju.

"Naravno da će muškarac/žena razmišljati na taj način!“

Drugim riječima, 'tipičan si muškarac'. Ponekad razlike u načinu na koji razmišljamo dovode do sukoba. U drugim slučajevima, postoji problem koji se dugo 'kuha' sve dok napokon ne izbije na površinu. Često pak ljudi imaju težak dan te se iskaljuju jedno na drugome. Kako god bilo, puno je efikasnije zauzeti empatičan stav i raditi kao tim na rješavanju problema koji se eventualno mogu pojaviti u odnosu.

"Ne želim razgovarati o tome“

Svakome je ponekad potreban odmor da se 'ohladi' od svađe. Međutim, ako u potpunosti odbijamo raditi na rješavanju određenih problema, to dovodi do nastanka ogorčenosti i frustracija kod druge strane. Kada takve emocije u nama predugo ključaju, to s vremenom počinje izjedati odnos te utječe na sve buduće interakcije s partnerom. U takvim situacijama, puno je bolji drugačiji pristup – reci partneru da sada nisi spremna za razgovor, ali mu obećaj da ćete razgovarati kada malo razmisliš o svemu.

"Isti si kao svoja majka/otac!“

Riječ je o frazi kojoj ljudi često pribjegavaju u trenucima bijesa, a iako naizgled djeluje banalno, ona zapravo može štetno utjecati na odnos. Nije u redu uspoređivati partnera s roditeljima u takvom negativnom kontekstu jer time ne vrijeđaš samo njega, već i njegove roditelje. U takvim situacijama puno je bolje poraditi na problemu i iskreno razgovarati s partnerom nego upotrebljavati takve uvredljive rečenice.

"Prestani mi dosađivati!“

Drugim riječima – 'ostavi me na miru'. Kada partner želi započeti razgovor o osjetljivim temama, nemoj ga ignorirati. U protivnom, mogao bi pomisliti da ti nije stalo do rješavanja određenih problema. Umjesto da mu kažeš da te ostavi na miru, radije pokušaj zauzeti smireni stav i poslušaj ono što ti ima za reći.

