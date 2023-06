Kako do boljih rezultata? Trikovi kod brijanja uz koje će koža biti dulje glatka

Brijanje je jedna od najpopularnijih metoda uklanjanja dlačica. Široko je dostupna i relativno brza pa je za puno žena britvica prva stvar s kojom se upoznaju odluče li ukloniti dlačice. Ipak, rezultati kratko traju jer već dva, tri dana nakon brijanja možeš osjetiti 'bockanje' i primijetiti crvene točkice. U žurbi često nespretno baratamo britvicom i ne razmišljamo o njezi kože, a to se vidi i nakon brijanja. Iako ne postoji trik koji će usporiti rast dlačica, postoje neki trikovi uz koje će koža ostati glatka nekoliko dana duže. Uz to, pažljivo brijanje smanjit će šanse za nezgodnim točkicama i uraslim dlakama.

"Sve dlake na našem tijelu rastu brzinom od oko jednog centimetra mjesečno, a malo je toga što možete učiniti kako biste usporili rast'', kaže dermatologinja dr. Jennifer Krejci za portal Romper.

No, evo savjeta kako do boljih rezultata brijanja. Posebno bi to moglo pomoći ženama kojima smeta osjećaj 'bockanja' dan-dva nakon brijanja, a ne privlači ih depilacija ili neka druga dugotrajna metoda rješavanja dlačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Uvijek se brij u toploj vodi

Prije brijanja kožu uvijek treba hidratizirati, odnosno namočiti u toplu vodu. Najbolje se prvo otuširati, a tek onda, nakon tri ili četiri minute 'namakanja' posegnuti za britvicom. Brijanje bi trebao biti šećer na kraju tvojoj rutini pod tušem.

Biraj kvalitetne britvice

Bolje je izabrati britvice koje možeš koristiti nekoliko puta te izbjegavati jeftine jednokratne opcije. Tako ćeš smanjiti gomilanje jednokratne plastike i učiniti nešto dobro za okoliš, ali si i smanjiti rizik od porezotina. Nikad nemoj činiti poteze na suhoj koži, a izabereš li višekratne britvice, redovito ih peri i mijenjaj oštricu. Dermatolozi za Romper savjetuju da oštricu mijenjaš svakih osam brijanja, odnosno barem jednom mjesečno ako se briješ dvaput tjedno. Pokušaj shvatiti koja ti britvica najviše odgovara, ali uvijek biraj nježne opcije, na primjer s aloe verom.

Nikad 'na suho'

Ovo je zlatno pravilo. Uvijek bi trebala koristiti gel kako bi brijanje bilo ugodnije i bez neželjenih posljedica. “Gelovi koji sadrže ulja izvrsni su za glatko i nježno brijanje” , kaže dermatologinja dr. Lauren Ploch i dodaje da ulja i lipidi omekšavaju dlake čime se smanjuje rizik od traumatiziranja kože. Svačija je koža drugačija, no dermatologinje predlažu gelove s vitaminom E, uljem avokada ili shea maslaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

S druge strane, tvrde da treba izbjegavati gelove s mirisima jer oni mogu izazvati iritaciju kod žena s osjetljivom kožom. Također izbjegavaj preparate koji sadrže 'hladne' sastojke poput mentola – također zbog potencijalnih iritacija.

Pazi na smjer brijanja

Čini nježne poteze, posebice na pregibima i nemoj više puta prelaziti po istom mjestu. Za bolje rezultate, uvijek bi se trebala brijati suprotno od rasta dlake. Brijanje u miru, pod danjim svjetlom dovest će do duže glatke kože.

Losion nakon brijanja je obavezan

Nakon brijanja trebala bi posegnuti za dobrim balzamom jer bi te i to moglo dovesti do boljih rezultata. Dr. Ploch preporučuje da svježe obrijanu kožu zaštitiš hidratantnom kremom te da i dan nakon nakon brijanja nastaviš koristiti odgovarajući losion ili kremu s hidroksi kiselinom. Koža bi ti tako mogla ostati dulje glatka.

Vidi što ti odgovara

Nekima više odgovara brijanje, a drugima depilacija. Svatko ima svoje preferencije kad su u pitanju ovakvi tretmani, ali i preparati za njegu kože. Važno je uvidjeti što odgovara tvojoj koži – shvatiš li da ti je koža preosjetljiva za određeni losion, pokušaj promijeniti losion. Isto vrijedi i za britvice određenih marki – testiranjem ćeš trebati otkriti koja ti je favorit. Vodi računa o nježnim potezima i nikad se ne brij 'na brzinu' jer koža zaslužuje adekvatnu njegu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ipak, čak i ako sve radiš ispravno, nemoj od brijanja očekivati čudesa. To ćeš ipak trebati ponavljati svako toliko, ovisno o brzini rasta dlačica. I ne, kako piše verywellhealth, nije utvrđeno da brijanje požuruje njihov rast. Ako pak nisi zadovoljna rezultatima brijanja ili uviđaš iritaciju, nastoji razgovarati s dermatologom pa izabrati neku drugu metodu uklanjanja dlačica.