Od depilacije do IPL-a: Prednosti i nedostaci popularnih metoda uklanjanja dlačica

Ženin je izbor hoće li i kako uklanjati dlačice, a srećom danas postoji niz metoda uklanjanja dlačica uz pomoć kojih se na duže ili kraće vrijeme opraštamo od viška dlačica. Sve one imaju prednosti i nedostatke, a razlikuju se i po tome koliko su dugo postojani rezultati.

Također, za neke je – poput laserskog uklanjanja – potrebno izdvojiti veću svotu novca, ali se prije treba konzultirati sa stručnjakom te pripremiti. S druge strane, brijanje britvicom gotovo je svima dostupno, no i tu treba pripaziti.

Naposljetku, svatko treba sam odrediti koja mu metoda odgovara, a kako bismo ti barem malo pomogli u izboru, izdvajamo pluseve i minuse najpopularnijih načina uklanjanja dlačica. Krenimo redom… od svima poznate!

Brijanje

S brijanjem britvicom vjerojatno si se odavno upoznala jer je to metoda koja je svima nadohvat ruke. Možda si se počela brijati kada za to nije bilo potrebe i kada si dlačice smatrala neprijateljima broj jedan. Da, mnogi za britvicom posegnu i prije srednje škole, a pritom nerijetko biraju manje kvalitetne jednokratne britvice. One dolaze u raznim bojama i oblicima, a ima ih i električnih koje se koriste na suhoj koži.

Prednost ove metode je to što je široko dostupna, no minus joj je što može izazvati iritaciju kože ili posjekotine ako nespretno barataš njome. Također, postupak je potrebno ponavljati svakih nekoliko dana ovisno o dlaci. Ipak, ako ti je britvica i dalje omiljena, imaj na umu da kožu uvijek treba namočiti prije korištenja britvice, a poteze treba raditi u smjeru rasta dlaka. Treba izbjegavati ponavljati poteze na istom području, a nakon brijanja kožu obavezno treba njegovati i hidratizirati. Uz to, kako piše portal verywellhealth nije dokazano da brijanje ubrzava rast dlaka!

Depilacija voskom

Depilacija voskom danas se može obaviti kod kuće ili u salonu, a za najbolje rezultate dlačice bi trebale biti dugačke minimalno šest milimetara. Vrući vosak nanosi se na kožu u smjeru rasta dlačica, a onda se na vosak lijepi traka pa se ona povuče u suprotnom smjeru. Ova metoda smatra se učinkovitim načinom jer rezultati traju tri do šest tjedana, a uz to, relativno je brza. Voskom možeš depilirati razne dijelove tijela, no tretman ponekad zna boljeti i katkada izazvati neželjene posljedice -posebice kod osjetljive kože. Zato treba biti oprezan te se radije prepustiti rukama stručnjaka. Nakon depilacije potrebno je nanijeti antibakterijski losion da se koža umiri, a treba paziti i na higijenske uvjete.

Depilacija šećernom pastom

Ova metoda navodno se koristila još u drevnim civilizacijama, no na popularnosti je dobila u 21. stoljeću. Ljepljiva šećerna traka lijepi se na dio kože, a zatim se uklanja. Mnoge žene depilaciju šećernom pastom ocjenjuju manje bolnom naspram depilacije voskom, a manje su šanse i za peckanje. Nježnija je od voska i mogla bi biti pogodna i za žene osjetljivije kože. Donosi polutrajne rezultate od šest tjedana ili više, a koliko će te boljeti ovisi i o tome koji dio tijela depiliraš. Ipak, 48 sati prije tretmana kožu bi trebala tretirati nježnim pilingom te je poželjno izbjegavati vruću vodu i agresivne preparate.

Depilacijske kreme

Depilacijske kreme često se koriste za uklanjanje dlačica nogu, ruku i lica, a nije ih preporučljivo koristiti na bikini zoni. Odlučiš li se za depilacijsku kremu, mogla bi smanjiti rizik od uraslih dlačica, no postupak je potrebno ponavljati na tjednoj bazi. Nužno je slijediti upute na tubi ili bočici i ne ostavljati kremu na koži duže od napisanoga (obično tri do 15 minuta). Ipak, ova metoda možda neće odgovarati svakom tipu kože.

Čupanje dlačica pincetom

Pincetom se najčešće oblikuju obrve, no neke žene se njom rješavaju neželjenih dlačica i na ostatku tijela. Pincetom treba čvrsto uhvatiti dlačicu (uz kožu) i povući, a rezultati su postojani od tri do osam tjedana. Ipak, ova se metoda obično koristi na manjim 'površinama', odnosno protiv dlačica zalutalih na licu, kod pupka ili nosa. To znači da pinceta nije pogodna za tretman nogu ili pazuha.

Lasersko uklanjanje dlačica

Lasersko uklanjanje dlačica trebalo bi ti donijeti dugotrajne i temeljite rezultate, no prije ovog tretmana potrebno se konzultirati sa stručnjakom o tome jesi li dobar kandidat za to. Uz to, za ovaj ćeš tretman trebati izdvojiti određen iznos novca. Laser se može primijeniti na različitim dijelovima tijela s tim da laser ne djeluje kod skroz svijetlih dlaka pa će dobre kandidatkinje biti žene tamnih dlačica, ali svijetle kože. Razvijaju se nove generacije lasera koji jamče bolje rezultate jer dublje prodiru i time odgađaju rast dlaka. Ipak, broj potrebnih tretmana je individulan, a provode se u poliklinikama. Cilj je uništiti pigment, a onda i korijen dlake.

IPL metoda

Posljednjih godina iznimno je popularna i IPL metoda (eng. intense pulsed light), odnosno svjetlosna terapija uklanjanja dlačica. Dakle, IPL koristi svjetlosnu energiju za precizno ciljanje i uklanjanje pigmentiranih ili oštećenih stanica kože ili folikula dlake. Ovo svjetlo zagrijava stanice u koži i razgrađuje ih, a tijelo tada prirodno uklanja oštećeno tkivo.

Ovaj tip uklanjanja dlačica preporučuje se osobama svijetle kože i tamnijih dlačica, a iako rezultati tijekom prvih nekoliko tretmana uopće ne moraju biti vidljivi, a tretmani se mogu oduljiti i do godine dana; jednom kada se rezultati pojave - bit će sa svakim tretmanom sve bolji. Dlačice se ovom metodom uklanjaju, a njihov se rast sprječava sljedećih nekoliko godina. Ipak, treba istaknuti kako je ponovni rast moguć nakon određenog broja godina. IPL tretmane moguće je odrađivati u poliklinikama i salonima ljepote, ali i kod kuće, što je svakako dugoročno isplativija opcija.

Elektroliza

Možda nije najpopularnija metoda, no treba je spomenuti. Podrazumijeva trajno uklanjanje dlačica tankim iglama. Budući da se iglama dolazi do folikula dlake te je se uništava – nakon čega se više ne pojavljuju na tom mjestu na koži – tretman može biti nezgodan. Provodi se u više navrata – potrebno je od 10 do 25 tretmana, no to sve varira stoga se potrebno konzultirati i biti spreman izdvojiti poprilično novca.