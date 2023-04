Poruke s druge strane: 8 znakova da je duh preminule voljene osobe uz tebe

Mogu li nam voljene osobe koji su preminule slati poruke s neba ili nekog drugog mjesta za koje vjerujemo da je dom za njihovu dušu? Prema Billu i Judy Guggenheim, koautorima knjige "Hello From Heaven!" odgovor je da je to moguće i da je takva komunikacija puno češća nego što mislimo.

Par je sedam godina vodio istraživanje i intervijurao više od dvije tisuća ljudi koji su doživjeli komunikaciju s mrtvom osobom. Postoje istraživanja koje kažu da je najmanje 60 milijuna ljudi u SAD-u imalo neki oblik ovakvog iskustva, piše Guideposts.org. Neka od tih iskustava pokazuju da se komunikacija dogodila prije nego je uopće osoba znala da je voljena osoba umrla, a drugima se događala godinama kasnije.

Prema Guggenheimovima, poruke su vrlo slične i uvijek se radi o istim porukama - ljubav, sigurnost i utjeha, ali je različit način na koji se komunicira. Utvrdili su da postoji češći načini na koji se ljudi osjete prisutnost preminule osobe i dobiju poruke.