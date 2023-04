Poruke s druge strane: 8 znakova da je duh preminule voljene osobe uz tebe

Mogu li nam voljene osobe koji su preminule slati poruke s neba ili nekog drugog mjesta za koje vjerujemo da je dom za njihovu dušu? Prema Billu i Judy Guggenheim, koautorima knjige "Hello From Heaven!" odgovor je da je to moguće i da je takva komunikacija puno češća nego što mislimo.

Par je sedam godina vodio istraživanje i intervijurao više od dvije tisuća ljudi koji su doživjeli komunikaciju s mrtvom osobom. Postoje istraživanja koje kažu da je najmanje 60 milijuna ljudi u SAD-u imalo neki oblik ovakvog iskustva, piše Guideposts.org. Neka od tih iskustava pokazuju da se komunikacija dogodila prije nego je uopće osoba znala da je voljena osoba umrla, a drugima se događala godinama kasnije.

Prema Guggenheimovima, poruke su vrlo slične i uvijek se radi o istim porukama - ljubav, sigurnost i utjeha, ali je različit način na koji se komunicira. Utvrdili su da postoji češći načini na koji se ljudi osjete prisutnost preminule osobe i dobiju poruke.

Osjećaj prisutnosti

Ljudi su osjetili razliku kada su bili sami u sobi i kada je bio prisutan duh preminule voljene osobe. Može se osjetiti razlika. Osjećaj da je osoba s tobom može biti jedan od načina na koji komunicira. "Najčešće iskustvo je osjećaj prisutnosti te osjećaj da je osoba u blizini", objašnjava Guggenheim. Ljudi koji su imali ovo iskustvo su također opisali kako su mogli osjetiti emocije preminule osobe tijekom susreta.

Glas preminule osobe

Također je vrlo često da ljudi čuju glas preminule osobe. Dok neki ljudi čuju vanjski glas, mnogi tvrde da glas dolazi iznutra. No taj glas iznutra nije misao i njihov glas nego tvrde da je samostalan, a najčešće se radi o glasu pokojnika. Ponekad je zvučao utješno i kao da nije ovozemaljski.

Dodir

Nakon smrti voljene osobe neki ljudi su osjetili dodir (tapšanje po leđima) ili čak zagrljaj. "Ovo nije toliko čest znak jer ipak malo ljudi može prepoznati dodir druge osobe. Ljudi prepoznaju dodire supružnika ili djece, ali ne i dugih ljudi", kaže Guggenheim.

Miris

Neki ljudi odjednom mogu osjetiti poznati miris parfema koji je nosila ta osoba. Mogu se pojaviti specifični mirisi poput duhana, cvijeća ili hrane. "Možda ćeš sjediti negdje u uredu tijekom zime i odjednom osjetiti miris ljiljana, a nigdje oko tebe nema ovog cvijeća", objašnjava Guggenheim.

Lik osobe

Može se pojaviti i lik voljene osobe - potpuno ili djelomično. Kroz maglu ili kao obrisi, ali može izgledati čvrsto i živopisno. Zanimljivo da su ljudima uvijek preminule osobe izgledale blistavo i zdravo, a često se susret dogodio u spavaćoj sobi. Možda zato što su tada ljudi između sna i jave i takve susreti su lakši.

Više od sna

Mnogi vjeruju da su snovi način da komuniciramo s višim silama, ali i da nas mogu voditi. No također mogu biti kanal za utjehu kada se dogodi gubitak. Snovi u kojima pokojnik razgovara s voljenom osobom su drugačiji od uobičajenih snova. "Ovakvi snovi su puno stvarniji i godinama kasnije ih ljudi pamte. Kao da su se sinoć dogodili", objašnjava Guggenheim.

Telefonski poziv

Telefoni mogu također biti dio komunikacije, ali na različite načine. Ovakva komunikacija se može odvijati u snovima, ali prema istraživanju nekim ljudima je telefon zazvonio i u stvarnosti. Pokojnik govori kratku pouku koja zvuči daleko. Međutim ovo nisu pravi telefonski pozivi i ne može se razgovarati s pokojnikom. "Ovo je više poput telegrama, radi se više o tješenju i smirivanju", objašnjava Guggenheimu.

Simboli

Komunikacija može biti neizravna pa se mogu pojavljivati simboli. Često su u ovakva javljanja uključeni leptiri, duge, ptice, cvijeće ili slike povezane s ljubavlju i srećom. Osim toga ljudi mogu pronaći predmete popu novčića i perja. Guggenheim kaže da se ovakvi simboli razlikuju od drugih prema značaju. "Ako dođe leptir i sleti na ruku, rame ili koljeno, to je sasvim drugačije nego samo vidjeti leptira", objašnjava Guggenheim.