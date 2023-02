Sve se može: Zvijezde koje su izgubile više od 30 kilograma

Uvijek mislimo da je zvijezdama lagano i da bismo neke stvari lagano prošli i učinili da smo na njihovom mjestu. Tako je isto i s viškom kilograma i mršavljenjem. Mislimo da bismo lako izgubili kilograme da imamo osobnog nutricionista i trenera.

No, zvijezde su ljudi kao i svi mi, a znamo da je za gubitak kilograma potreba odluka, volja, a onda i disciplina. Svakako je i dobro pronaći trening koji odgovara osobnosti, ali i ja jača tijelo i troši kalorije. No, znamo da je važno i otkriti i koji su nedostaci u našoj prehrani, a zatim krenuti u "zdraviji režim". No, uvijek je zanimljivo i saznati kako su drugi ljudi izgubili veći broj kilograma. U nastavku provjeri što je zvijezdama pomoglo da smršave i naprave drastične fizičke promjene.