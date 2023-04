Vjerne svom stilu: Ove slavne dame već godinama njeguju isti imidž

Poznate osobe sklone su često mijenjati svoj imidž pa smo tijekom godina navikli viđati njihove brojne transformacije. I dok su neke poznate dame kroz godine drastično mijenjale svoj stil i izgled u skladu s trendovima, ima i onih drugih, koje su ipak ostale vjerne svom stilu zbog čega ih i danas smatramo pravim modnim ikonama.

Njihov smisao za modu je jedinstven i prepoznatljiv, a njihov nam je stil bio i ostao velika inspiracija. Govorimo o zvijezdama s A-liste koje se nikad nisu odrekle svog prepoznatljivog looka, a kombinacije koje su ove dame nosile prije dvadesetak godina bez imalo se problema mogu 'isfurati' i danas jer su bezvremenske, baš kao i njihov smisao za modu. Ove dame dokazuju da nije nužno povoditi se za trendovima želimo li izgledati stylish. Puno je bolji izbor imati čvrsti modni stav, kršiti nametnuta pravila i 'marširati' u nekom vlastitom ritmu.

Trendovi prolaze, stil je vječan, a ove poznate žene s razlogom se nazivaju stilskim ikonama. Njihove bezvremenske kombinacije uvijek su nam velika inspiracija, ali i dobra motivacija da malo više truda uložimo u razvoj svog jedinstvenog imidža i prepoznatljivog stila.

Jennifer Aniston

Jednostavnost, elegancija i minimalizam glavna su obilježja stila slavne glumice i zvijezde mnogima omiljene serije 'Prijatelji'. Baš poput lika Rachel Green kojeg je utjelovila, Jennifer je desetljećima ostala dosljedna svom klasičnom stilu i omiljenoj 'maloj crnoj haljini' pa se s razlogom smatra jednom od najvećih stilskih ikona.

Avril Lavigne

Njezin pop-punkerski look nije za svakoga, no pjevačica Avril Lavigne kroz godine je ostala vjerna istim komadima i modnim detaljima kao što su karirani print, mrežaste čarape, šljokice i til. Njezina najpoznatija pjesma možda je 'Complicated', ali njezin pristup modi to svakako nije. Iako se bliži 40-ima, i dalje njeguje svoj mladenački punkerski imidž.

Beyoncé

Osim što je glazbena ikona, Beyoncé rastura i kad je moda u pitanju. Ona ima neka svoja vlastita modna pravila i ne zamara se trendovima, a njezine su kombinacije kultne i izuzetno upečatljive. Obožava glamur, blještavilo i uske metalik haljine, a popularna je pjevačica kroz godine ostala vjerna svom stilu.

Jennifer Lopez

Latino diva J.Lo ima prepoznatljiv stil, a kroz godine nije odustala od svojih omiljenih komada među kojima su i udobne, ali glamurozne trenirke koje najčešće kombinira s efektnim make-up lookom, sunčanim naočalama i dizajnerskim torbicama. Ležerno, ali uvijek s daškom glamura.

Chloë Sevigny

Kad je u pitanju moda, slavna glumica i bivša manekenka rijetko kad griješi pa se već godinama s razlogom smatra modnom ikonom i inspiracija je mnogim djevojkama i ženama. Njezin bismo neobičan stil mogli opisati kao spoj francuskog 'chica' i eklektičnosti, a njezine 'cool' kombinacije su zaista bezvremenske.

Lisa Bonet

Trendovi iz 70-ih i hippie ere svako se malo vraćaju u modu, no neke su im dame poput glumice Lise Bonet ostale vjerne godinama. Slavna je glumica oduvijek dosljedna svom boemskom stilu pa komadi koje nosi nikad ne izgledaju zastarjelo.

Diane Keaton

Jednostavne i neutralne kombinacije, začinjene upečatljivim modnim dodacima poput šešira glavne su karakteristike osebujnog stila slavne glumice i modne ikone. Iako se bliži 80-ima, Diane Keaton ne odustaje od svog prepoznatljivog imidža, a modni kritičari uvijek imaju samo riječi hvale za njezine ležerne kombinacije.