Nisu samo dizajneri: Slavne dame nose i povoljne komade koje si svatko može priuštiti

Možemo reći da je moda svojevrsna umjetnost koja nam omogućava da izrazimo svoj stil, ali i da se osjećamo samopouzdanije. Na sreću, zbog raskošne ponude brojnih high street brendova, kreativno samoizražavanje putem mode danas je dostupno svima jer je riječ o odjevnim predmetima koje si gotovo svatko može priuštiti.

Iako smo navikle da celebovi najčešće nose skupocjene dizajnerske komade o kojima mi obični smrtnici možemo samo sanjati, nemali broj puta slavne dame u javnosti su se pojavile u jeftinim komadima i tako dokazale da se može izgledati stylish i u odjeći iz high street trgovina.

Za dobar izgled ne treba ti dizajnerska odjeća. Umjesto toga, uvijek je bolje investirati u statement komade ili modne dodatke koji će začiniti svaki look i učiniti da izgleda skupocjeno. Inspiraciju uvijek možeš pronaći u elegantnim odjevnim kombinacijama naših omiljenih zvijezda, a u nastavku pogledaj kako slavne dame nose jeftine komade koje si svatko može priuštiti.

Foto: Instagram, Profimedia.hr

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Emma Roberts

Mlada američka glumica Emma Roberts velika je ljubiteljica ležernog stila, a njezine su jednostavne kombinacije pravi dokaz da nije nužno investirati u dizajnersku odjeću želimo li izgledati stylish. Jednom su je fotografi uhvatili u kratkoj haljini od samta iz Asosa čija je cijena samo 25 dolara. Dakako, spomenuta je haljina nakon toga jako brzo rasprodata.

Taylor Swift

Ni popularna pjevačica nema ništa protiv nošenja jeftine odjeće, osobito kad je riječ o ležernijim prilikama. Paparazzi su je uhvatili u ovom preslatkom cvjetnom kompletu koji je koštao samo 42 dolara, a uz to je Taylor nosila visoke metalik ružičaste štikle i izgledala je zaista jako 'chic'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Emily Ratajkowski

Slavna manekenka i glumica jako voli izazovne i pomalo provokativne kombinacije, ali i jeftine high street komade. Tako se i na partyju uoči održavanja njujorškog Tjedna mode 2019. godine pojavila u zavodljivoj crvenoj haljini iz Zare koja je koštala samo 50 dolara, a njezin je modni odabir ugodno iznenadio brojne fanove.

Kate Middleton

Nije tajna da princeza od Walesa obožava high street komade i više je puta viđena u odjeći ili modnim dodacima koji su cjenovno jako povoljni. Svaki put nas iznova uspije iznenaditi svojim modnim odabirima pa se tako i na ovogodišnjoj dodjeli BAFTA nagrade pojavila u recikliranoj haljini Alexandera McQueena, a cijeli look začinila je crnim satenskim rukavicama i velikim naušnicama koje koštaju samo 28 dolara.

Michelle Williams

Poznata glumca Michelle Williams dokazala je da se high street komadi mogu nositi čak i u svečanijim prigodama, i to na crvenom tepihu. Na dodjeli BAFTA-e 2012. godine Michelle se pojavila u jednostavnoj H&M-ovoj haljini, a izgledala je uistinu elegantno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Bella Hadid

Kažu da su dijamanti najbolji prijatelji svake žene, no to ne mora biti točno. Bella Hadid dokazala je da čak i jeftini nakit pažljivo iskombiniran može djelovati elegantno i skupocjeno. Popularna je manekenka više puta viđena kako nosi jednostavnu zlatnu ogrlicu brenda 8 Other Reasons čija je cijena oko 30-ak dolara.

Gigi Hadid

Ne voli samo Bella high street komade, već i njezina starija sestra, Gigi Hadid. Na svom Instagram profilu često s fanovima dijeli svoje svakodnevne modne kombinacije, a nerijetko nosi i komade iz popularnih high street trgovina. Lijepa manekenka obožava nakit, a na jednoj fotografiji nosi jednostavnu Frasier Sterling choker ogrlicu s perlicama koja košta samo 28 dolara.

Foto: Gigi Hadid/Instagram

Blake Lively

Lijepa holivudska glumica još je jedna u nizu slavnih dama koje obožavaju cjenovno pristupačne komade. Blake je na Instagramu tijekom trudnoće objavila fotografiju na kojoj nosi jednostavnu cvjetnu haljinu popularnog high street brenda Topshop čija je cijena oko 30-ak dolara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Meghan Markle

Baš kao i njezina šogorica Kate, i nesuđena princeza Meghan Markle voli povremeno nositi odjeću iz high street trgovina. Često nas oduševljava svojim modnim odabirima, a njezina se jednostavna trudnička kombinacija iz 2019. godine mnogima svidjela. Meghan je tada nosila trudničku H&M haljinu u bež boji, a uz to je kombinirala Armanijev kaput u istom tonu.