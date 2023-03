Sezona dodjela nagrada u Hollywoodu se itekako zahuktava. U nedjelju navečer održana je 29. po redu dodjela nagrada Ceha filmskih glumaca, Screen Actors Guild Awards, a nije nedostajalo ni odličnih outfita, ali ni trenutaka o kojima će se još dugo pričati. Nagrade su to koje se dodjeljuju najboljim filmskim i televizijskim ostvarenjima pa su tako nagrade za najbolje glavne glumce osvojili Brendan Fraser i Michelle Yeoh, Jason Bateman i Jennifer Coolidge osvojili su nagradu za najbolje glumce u dramskoj seriji, Jamie Lee Curtis za najbolju sporednu ulogu, a Jessica Chastain za najbolju izvedbu u miniseriji.

No, ono o čemu se danas najviše priča definitivno nisu glumačka ostvarenja - svijet bruji o neočekivanom poljupcu između glumica Jamie Lee Curtis i Michelle Yeoh koji je uslijedio nakon što je i Yeoh osvojila nagradu, a Curtis je bila jednostavno presretna pa je taj trenutak zabilježila - poljupcem. I dok je dio javnosti oduševljen ovim činom, neki ipak smatraju da je to bilo malo previše i govore da je to bio sramotan potez Jamie Lee Curtis.

Kako god bilo, dvije glumice sinoć su slavile i odlično su se zabavljale, baš kao i ostatak ekipe na dodjeli nagrada, a osim poljupca, u fokusu su bili i glamurozni outfiti kojima su slavne dame još jednom pokazale kako se to radi na crvenom tepihu. Neke od njih promijenile su čak dva outfita, a u nastavku donosimo nekoliko najupečatljivijih izdanja.

Cate Blanchett

Glumica Cate Blanchett izgledala je predivno na crvenom tepihu dodjele nagrada Screen Actors Guild Awards. Nosila je pripijenu Versace haljinu sa šljokicama, s dubokim dekolteom s čipkom koja se prostirala preko grudi i leđa.

Cara Delevingne

Manekenka Cara Delevingne također se odlučila za crno izdanje na crvenom tepihu. Odabrala je elegantni crni kombinezon s dvije velike ruže i lepršavu pelerinu s potpisom Caroline Herrere, a look je upotpunila jednostavnim make up lookom i minimalističkim nakitom.

Emily Blunt

Glumica Emily Blunt izgledala je prekrasno u jednostavnoj crvenoj haljini s cvjetnim motivom, a na crvenom tepihu pojavila se u društvu supruga, glumca Johna Krasinskog. Blunt se odlučila za crvenu haljinu s ružičastim cvjetovima dizajnera Oscara de la Rente.

Zendaya

Glumica i pjevačica Zendaya zablistala je u čak dva outfita na dodjeli nagrada SAG Awards. Na crvenom je tepihu nosila romantičnu blijedoružičastu Valentino haljinu bez naramenica s detaljima ruža, s jednostavnim nakitom i make upom.

Zendaya i Austin Butler

Drugi outfit Zendaye bila je ružičasta Armani Privé haljina s detaljima u crnoj i blijedoplavoj boji, a pozirala je i s nagrađivanim glumcem Austinom Butlerom, koji se odlučio za jednostavno odijelo u bordo boji.

Jessica Chastain

Glumica Jessica Chastain imala je malu nezgodu i pala je prilikom uručenja nagrade, no to ju nije pokolebalo i izgledala je odlično. Nosila je voluminoznu haljinu boje maline dizajnera Zuhaira Murada, a uparila ju je s naušnicama koje su se lijepo uklopile u kombinaciju.

Jamie Lee Curtis i Michelle Williams

Glumica Jamie Lee Curtis opravdala je status seks-simbola u predivnoj crvenoj Romona Keveza haljini dugih rukava s raskošnim dekolteom. Pozirala je s glumicom Michelle Williams koja je zablistala u crnom izdanju - nosila je Dior Haute Couture haljinu bez rukava, s jednostavnim make upom i biserima oko vrata.

Amanda Seyfried

Glumica Amanda Seyfried crvenim je tepihom prošetala u slatkom zelenom izdanju - odabrala je Pradinu mini haljinu četvrtastog dekoltea s plaštem koji je padao iza nje, a imala je i frizuru koja neodoljivo podsjeća na onakve kakve su se nosile u šezdesetima.

Ana De Armas i Michelle Yeoh

Na dodjeli nagrada pojavila se i glumica Ana De Armas koja je nosila svjetlucavu haljinu Louisa Vuittona s crnim detaljima i šljokicama, a pozirala je s Michelle Yeoh. Zvijezda je nosila otkačenu crno-žutu Schiaparelli haljinu sa zlatnim detaljima sprijeda.

Paul Mescal i Claire Foy

Glumica Claire Foy izgledala je senzacionalno u žutoj Prada haljini s dubokim dekolteom, a pozirala je s popularnim glumcem mlade generacije, Paulom Mescalom, koji je na dodjelu nagrada stigao u crnom izdanju.