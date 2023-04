Veliki povratak: Kako je Pamela Anderson postala nova modna ikona?

U devedesetima, ona je bila sinonim zgodne žene i seksipila. Zvijezda kultne serije 'Baywatch' i Playboyjeva zečica, Pamela Anderson obilježila je jednu cijelu eru i svojedobno je bila ikona pop kulture, a mnogi će se s nostalgijom sjetiti njezinih upečatljivih kombinacija koje je nosila na crvenom tepihu krajem 90-ih i početkom 2000-ih.

Zgodna plavuša je na razne načine utjecala na trendove u svijetu mode i zabavne industrije, a istovremeno je vodila prilično buran život popraćen brojnim kontroverzama, skandalima i propalim brakovima. Pamela se udavala čak pet puta, no nijedan njezin brak nije potrajao. Najdulje je bila s glazbenikom Tommyjem Leejem s kojim ima i dva sina, no njihov brak uništila je objava snimke seksa koja je ukradena iz njihova doma.

Nakon objave famozne snimke, Pamelina karijera krenula je nizbrdo i ništa više nije bilo isto. O svemu tome progovorila je u svojim memomarima 'Love, Pamela' koji su izašli krajem siječnja ove godine, a istovremeno je pristala sudjelovati i u Netflixovom dokumentarcu koji prikazuje osobne priče iz njezinog života.

Gotovo dva desetljeća kasnije, Pamela je odlučila ispričati svoju stranu priče te preuzeti kontrolu nad svojim imidžem u javnosti kojeg su drugi pokušavali izgraditi umjesto nje. Time je započela jedna posve nova era Pamele Anderson, a ako je suditi prema trendovima koji trenutno dominiraju na društvenim mrežama, čini se da se vraća opsesija njezinim likom i stilom.

I dok neki modni stručnjaci Pameline modne kombinacije i dalje smatraju neukusnima, postoji i sve veći broj onih kojima je njezin netipičan i svakako autentičan modni stil postao velika inspiracija. U prvom redu, to su pripadnici famozne Z generacije koji su rođeni negdje taman na vrhuncu njezine slave.

Odjednom svi žele biti poput Pam, a mnogo je onih koji pokušavaju rekreirati njezin prepoznatljivi smokey-eye look i tanke obrve, kao i kultne outfite koje je Pamela nosila krajem 90-ih godina prošlog stoljeća.

Ima nešto uistinu posebno, ako ne i karizmatično, u tom specifičnom načinu odijevanja koji je dominirao modnom scenom krajem prošlog stoljeća, a koji je sjajno utjelovila upravo sama Anderson. Međutim, iako je moda 90-ih bila sjajna, u ono su vrijeme mediji zaista okrutno tretirali pripadnice ljepšeg spola, a primjer Pamele Anderson samo je jedan od mnogih.

Međutim, sve do danas, Pamela je ostala vjerna svom stilu koji je seksi, ali ne pretjeran, a ona i dalje zrači onom nekom posebnom vrstom samopouzdanja za kojim svi žudimo. Njezina stilistica, Rebecca Ramsey, otkrila je da Pamela zaista voli modu, luksuz i lijepe stvari. Upravo zato njezine su kombinacije postale kultne i urezane u pamćenje svakome tko ih je vidio – jer očito je da se ona voli igrati modom i zabavljati odjećom koju nosi. U prilog tome ide i njezino prijateljstvo sa slavnom britanskom dizajnericom Vivienne Westwood u čijim je revijama i kampanjama često sudjelovala.

Malo pomalo, s promocijom svoje nove knjige i dokumentarnog filma o svom životu, Pamela se vratila na crveni tepih, a modne kombinacije koje pritom bira izazivaju veliku medijsku pažnju. Na premijeri u Los Angelesu zgodna plavuša pojavila se u zavodljivoj crvenoj haljini koja nas je neodoljivo podsjetila na njezin Baywatch look. Minimalistička, ali izuzetno upečatljiva kombinacija oduševila je društvene mreže jer to je bila Pamela kakvu smo svi poznavali i voljeli, odjevena za jedno posve novo poglavlje svog života. Na kraju krajeva, ona je 'izmislila' crvenu boju.

Kako je turneja napredovala, Pamela se sve češće pojavljivala u upečatljivim i razigranim te pomno biranim modnim kombinacijama, na sveopće oduševljenje javnosti, i tako vratila svoj status velike modne ikone. Lik slavne osobe koju Pamela i njezina stilistica žele stvoriti pomoću mode je žena koja ne želi nužno promjenu koliko želi kontrolu. Njezin je stil, na kraju krajeva, oduvijek bio šarmantan.

Stoga nas i ne bi trebalo začuditi zašto ju je Simon Porte Jacquemus odabrao za zvijezdu svoje božićne kampanje prošle zime, Donatella Versace htjela je da upravo ona sjedi u prvom redu njezine revije, a Marco Falcioni prepustio joj je da otvori Hugo Boss reviju koja se nedavno održala u Miamiju. Pamela je muza za dizajnere jer, unatoč svemu što je prošla, ona je utjelovljenje samopouzdanja kakvu bi nam odjeća koju nosimo trebala dati.

'Uvijek sam se nadala...da ću učiniti nešto što će ljudima biti zanimljivije od mog tijela', rekla je Pamela u Netflixovom dokumentarcu. I možda ona to još ne shvaća, ali to se napokon dogodilo. Svi ponovno govore o Pameli Anderson, ali ne zbog njezine figure, seksi tijela ili lijepe plave kose, već zato što je ostala vjerna sebi i svom stilu. Sa svojih 55 godina, dokazala je da ništa nije seksipilnije od žene koja zna tko je i koja nikada nije ni pokušavala biti netko drugi osim same sebe.

U nastavku smo izdvojile samo neke od Pamelinih najupečatljivijih outfita iz vremena kada je bila na vrhuncu svoje slave pa sve do danas kada je ponovno izgradila svoj status neponovljive modne ikone.

Pamela Anderson, 1995. godine

Na filmskom festivalu u Cannesu davne 1995. godine Pamela je promovirala svoj film 'Barb Wire', a za susret s novinarima odabrala je zaista upečatljivu kombinaciju koja nam je svima ostala u pamćenju - crni kožni korzet i mrežaste rukavice.

Pamela Anderson, 1997. godine

Pamela i njezin tadašnji suprug Tommy Lee na dodjeli American Music Awardsa 1997. godine. Za ovu prigodu Pamela je nosila zavodljivu usku haljinu, a cijeli look začinila je ekstra velikim crnim šeširom.

Pamela Anderson, 1999. godine

Pamela i Tommy Lee pojavili su se i na dodjeli MTV Video Music Awardsa 1999. godine. Uz seksi korzet, Pam je ponovno svoju kombinaciju začinila neobičnim šeširom u ružičastoj boji.

Pamela Anderson, 2009. godine

Pamela i modna dizajnerica Vivienne Westwood na modnoj reviji u Parizu 2009. godine, za koju je Anderson bila model.

Pamela Anderson, 2022.

Na Jacquemusovoj reviji koja se održala u prosincu prošle godine Pamela je sjedila u prvim redovima. Na glavi je nosila veliki čupavi šešir spomenutog brenda, a koji je dizajniran upravo njoj u čast.

Pamela Anderson, 2023.

Početkom siječnja ove godine u Los Angelesu je održana premijera Netflixovog dokumentarca 'Pamela: A Love Story'. Za tu prigodu slavna plavuša odijenula je usku crvenu haljinu čiji je dizajn inspiriran njezinim kultnim Baywatch lookom. Čini se da je upravo ovaj upečatljivi look najavio novu eru zgodne plavuše.

Pamela Anderson, 2023.

Za show J immy Kimmel Live! Pam je odabrala jednostavnu, ali jako elegantnu kombinaciju - crnu koktel haljinu koju je začinila crnim sandalama na petu te upečatljivim crnim sunčanim naočalama.

Pamela Anderson, 2023.

Paparazzi su ulovili nasmijanu Pamelu na ulicama New Yorka, a bila je u društvu svog sina Brandona Thomasaa Leeja. I ovog puta nosila je elegantni outfit, vintage odijelo Yohji Yamamoto s upečatljivim gingham printom.

Pamela Anderson, 2023.

Za afterparty u New Yorku koji je održan u sklopu promocije filma 'Pamela, a Love story', Pamela je odjenula iznimno ženstveno bijelu haljinu od satena preko koje je nosila prugasti kaput u crno-bijeloj boji.

Pamela Anderson, 2023.

Nova modna ikona na Versaceovoj modnoj reviji koja je početkom ožujka ove godine održana u Los Angelesu. I ovog puta Pam se odlučila za efektnu crnu kombinaciju, a cijeli look začinila je svojim dobrom poznatim zaštitnim znakom - crnim sunčanim naočalama.