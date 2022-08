Mogu posramiti i duplo mlađe: Slavne dame iznad 50 koje imaju liniju iz snova

Kada vide slavnu ženu iznad 50 koja izgleda kao da joj je 20, mnogi odmah pomisle kako na tome može zahvaliti ili genetici, ili jednostavno činjenici da ima novaca pa si može priuštiti skupe tretmane. Stvarnost je, ipak, malo drugačija, a to dokazuju i ove slavne dame koje su navršile 50 godina, a izgledom mogu posramiti i neke duplo mlađe kolegice.

Brojne slavne žene, od Jennifer Lopez i Demi Moore do Catherine Zete-Jones i Halle Berry, stare nevjerojatno graciozno i to ne samo zbog svoje genetike i bogatstva, već i zbog predanosti zdravlju, kondiciji i vježbanju. One brinu o sebi i svom tijelu na način da se zdravo hrane i da ne preskaču treninge, a rezultat je linija kao iz snova.

U nastavku pogledaj neke od slavnih dama koje izgledaju kao da nisu ni dana starije od 20 godina, ali i koja je tajna njihova odličnog izgleda.