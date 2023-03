Slavne dame koje danas izgledaju puno bolje nego u mladosti

Mnogi od nas na dnu kutija imamo sakrivene fotografije iz školskih dana ili rane mladosti na kojima izgledamo smiješno i neprepoznatljivo. Iz godine u godinu naš se izgled mijenja, a mijenja se i moda pa samim time i naš način odijevanja, šminka i frizura koju nosimo.

Osim toga, kako starimo, tako postajemo svjesniji sebe i bolje znamo što nam se sviđa, a što ne. Zrelost dolazi s godinama, a i u svijetu slavnih postoji jako je puno onih dama koje u svojim zrelijim godinama izgledaju puno bolje nego što su izgledale u mladosti.

To nas zapravo i ne bi trebalo previše začuditi jer su mnoge od njih danas planetarno popularne pa su im na raspolaganju renomirani vizažisti, frizeri i stilisti koji im pomažu da u svakom trenutku izgledaju savršeno, a tu si inovativni kozmetički tretmani te sva čuda estetske kirurgije kojima su mnoge od ovih poznatih žena podlegle.

Ove slavne dame živi su dokaz da nam zrelost i pomno promišljeni stilski odabiri daju neku neodoljivu privlačnost, karizmu i šarm . One prkose godina, a većina njih sada izgleda puno bolje nego što su izgledale u mladosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kim Kardashian

Činjenica je da je reality zvijezda Kim Kardashian imala malu pomoć estetskih kirurga koji su joj omogućili da se iz slatkice pretvori u fatalnu zavodnicu kakva je danas. Nije neprepoznatljiva, ali svakako izgleda dosta drugačije nego što je izgledala u svojoj ranoj mladosti.

Candace Cameron Bure

Glumicu Candace Cameron Bure pamtimo iz hit serija 'Puna kuća' i već je tada bila prava slatkica, s punašnim obrazima i kovrčavom kosom. Teško je povjerovati, no danas Candace ima 46 godina i odrasla je u prekrasnu ženu te s godinama izgleda sve bolje i bolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Jennifer Aniston

Proslavila se ulogom u humorističnoj seriji 'Prijatelji', a danas je uzor milijunima žena diljem svijeta. Čini se da Jennifer Aniston stari poput dobrog vina jer s godinama postaje sve ljepša. Svoje lijepo lice nije uništila plastičnim operacijama, a njezina duga zlatno-smeđa kosa i brončani ten već su godinama njezin zaštitni znak. Glumica je poznata i po zdravom načinu života, a sve to omogućava joj i da sa svoje 54 godine izgleda fantastično.

Gwen Stefani

Njezine su pjesme u 90-ima bile pravi hit, no pjevačica Gwen Stefani s godinama je usavršila svoj stil te se iz otkačene ska princeze pretvorila u zrelu i izuzetno elegantnu ženu. Nakon propalog braka Gavinom Rossdaleom, svoju sreću napokon je pronašla u zagrljaju country glazbenika Blakea Sheltona. Iako se šuška da je u posljednje vrijeme pretjerala s estetskim zahvatima, i dalje izgleda jako dobro za svoje godine.

Foto: Profimedia.hr

Nicole Kidman

Australska glumica i oskarovka u 90-ima je bila velika zvijezda i jedna od najljepših holivudskih glumica. No, prije nego što se proslavila u Hollyowoodu, Nicole je izgledala prilično drugačije no što izgleda danas. Priznala je da je bila na botoksu i na njoj možda nije sve prirodno, no teško je poreći činjenicu da je Nicole Kidman sa svojih 55 godina zaista prekrasna žena.

Beyonce

Danas je jedna od najmoćnijih žena na svijetu, a svoju je karijeru započela u ženskom glazbenom sastavu Destiny's Child. Otkako je izdala svoj prvi samostalni album davne 2003. godine, njezina karijera neprestano cvate i čini se da Queen B ne namjerava stati. Oduvijek je bila ljepotica, no s godinama je stekla nevjerojatno količinu samopouzdanja i pretvorila se u jednu od najvećih zvijezda današnjice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Sarah Jessica Parker

Naša najdraža Carrie svoju je karijeru započela kao slatka mlada glumica, a jedna od njezinih prvih uloga bila je u filmu 'Footloose'. Tko bi tada rekao da će cura s velikom kosom i debelim obrvama postati jedna od najvećih modnih ikona u Hollywoodu? Stil Sarah Jessice Parker s godinama je prilično napredovao te postao iznimno sofisticiran pa nas i ne čudi da je legendarna glumica i dalje velika inspiracija ženama svih dobi.