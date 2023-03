Kakve transformacije: Kako su slavne face izgledale na početku karijere, a kako danas?

Sezona dodjela nagrada u Hollywoodu u punom je jeku. Nakon dodjele Zlatnih globusa, BAFTA-e i SAG Awardsa, svi s nestrpljenjem iščekujemo dodjelu one najglamuroznije nagrade u filmskom svijetu, Oscara.

Na svim tim dodjelama kroz godine smo se nagledali svačega, bilo je i puno iznenađenja koja su otvorila put kulturnim prekretnicama, a neke su zvijezde ušle u povijest. Svaki put kad se održi neki takav glamurozni događaj, ne zanima nas samo tko je osvojio nagrade, već i koji su celebovi briljirali na crvenom tepihu.

Uvijek se lijepo osvrnuti na početak karijera naših omiljenih zvijezda i zatim usporediti gdje su danas i procijeniti koliko su daleko stigli. U nastavku donosimo fotografije slavnih osoba s početaka njihove karijere pa do nedavnog pojavljivanja na crvenom tepihu uoči dodjele Grammyja ili Zlatnih globusa. Zanimljivo je vidjeti koliko su se promijenili.

Adele

Od svih zvijezda s našeg popisa, Adele se vjerojatno najviše promijenila. Od 21-godišnje sramežljive bucke pa do samouvjerene ljepotice, pjevačica je prešla trnovit put i postala jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice s mnoštvo osvojenih Grammyja, ali i brojnih drugih prestižnih nagrada poput Oscara. Na ovogodišnjoj dodjeli Grammyja lijepa je pjevačica zasjala u glamuroznoj baršunastoj haljini u kojoj je izgledala poput prave holivudske dive.

Beyoncé

Sve do početka 2000-ih, današnja R&B diva bila je članica ženskog benda Destiny's Child, a tek je nakon toga krenula u solo karijeru i ostvarila nevjerojatan uspjeh zbog čega je postala kulturna ikona i zaradila nadimak 'Queen Bey'. Glazbom se bavi od djetinjstva, a ove je godine oborila rekord s najviše osvojenih Grammyja u povijesti.

Eddie Murphy

Slavni američki glumac i komičar proslavio se još 80-ih kao 'Policajac s Beverly Hillsa', a nedavno mu karijera ponovno procvala pa je na ovogodišnjim Zlatnim globusima dobio i nagradu za životno djelo. Tijekom svoje glumačke karijere Murphy je osvojio brojne prestižne nagrade, a prvi Zlatni globus donijela mu je uloga soul pjevača Jamesa u filmu 'Thunder' iz 2007. godine.

Dwayne Johnson

Slavni glumac, poznatiji i kao 'The Rock', prilično se promijenio od svog prvog pa do nedavnog pojavljivanja na crvenom tepihu. Prije nego se posvetio glumi, Dwayne se profesionalno bavio hrvanjem, a na televiziji je debitirao 1999. godine u humorističnoj seriji 'Lude sedamdesete'. Prvu zapaženiju ulogu ostvario je 2002. godine u filmu 'Kralj Škropiona'. Kada se 2009. godine pojavio na dodjeli Grammyja još uvijek je imao kosu, a danas ipak njeguje malo drugačiji imidž.

Taylor Swift

Pop princeza, kako je mnogi nazivaju, Taylor Swift oduvijek je imala stila pa je tako još davne 2008. godine kada se pojavila na crvenom tepihu uoči 50. dodjele Grammyja očarala sve prisutne u prekrasnoj ljubičastoj haljini. Tada je imala samo 18 godina. Još glamuroznije izgledala je na ovogodišnjoj dodjeli Grammyja kada se odlučila za dvodijelni komplet u tamnoj ljubičastoj nijansi. Ako usporedimo fotografije, razlika je primjetna, a Talyor je odrasla u zaista prekrasnu i izuzetno uspješnu mladu ženu.

Sam Smith

U stilskom smislu, slavni pop pjevač Sam Smith poprilično je napredovao otkada se prvi put pojavio na Grammyjima pa do danas. Davne 2014. na crvenom tepihu pojavio se u jednostavnom crnom odijelu, no njegov outfit na ovogodišnjoj dodjeli Grammyja bio je puno upečatljiviji, mnogima i malo 'pretjeran'.

Colin Farrell

Sjajni irski glumac svoj prvi Zlatni globus osvojio je 2009. godine za film 'In Bruges', a mnogi smatraju da je upravo ta jedna od njegovih najvećih uloga. Godinama poslije, povijest se ponavlja, a Colin opet briljira u sjajnom irskom filmu 'The Banshees of Inisherin' koji zapravo u mnogočemu podsjeća na spomenuti 'In Bruges'. Isti redatelj i gotovo ista glumačka ekipa te mnoštvo nominacija i osvojenih nagrada. Crna komedija 'The Banshees of Inisherin' ponovno je ujedinila Farrella i Brendana Gleesona u odličnoj priči Martina McDonagha te im obojici donijela i prve nominacije za Oscara. Hoće li ih uspjeti i osvojiti tek ćemo vidjeti jer ove je godine konkurencija za zlatnog kipića prilično jaka.

Jennifer Lopez

Ako usporedimo fotografije iz davne 1999. godine kada je J.Lo prisustvovala dodjeli Grammyja i one od danas, vidi se da pjevačica i dalje izgleda apsolutno fantastično, a godine jedva da su primjetne na njezinom lijepom licu. Na ovogodišnju dodjelu Grammyja povela je i svog supruga, slavnog glumca Bena Afflecka, kojemu je očito bilo jako dosadno zbog čega su njegove snimke ubrzo postale pravi hit na društvenim mrežama.