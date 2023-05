Sedam karakteristika koje otkrivaju da si emocionalno zrela osoba

Koliko puta si čula prijateljicu kako ti govori primjerice: 'On je super muškarac, ali je potpuno emocionalno nezreo.' Ok, ne govorimo i ne mislimo da su samo muškaraci emocionalno nezreli. Osim toga u životu ćeš susresti mnoge emocionalno nezrele ljude bez obzira što su itekako odrasli ljudi jer godine eto nemaju baš pretjerano veze s tim. No, kako ćeš najlakše prepozati emocionalno zrele ljude? Sposobni su se učinkovito nositi s novim izazovima, bolji su u socijalnim vještinama i pažljiviji su od emocionalno nezrelih ljudi. Glavni razlog toga je njihovo nerazumijevanje vlastitih emocija i pravilno upravljanje njima.

Također, emocionalna zrelost je važna za održavanje zdravih odnosa s drugima, ali i sa samim sobom. Emocionalno zreli ljudi teže boljem životu i bez obzira na prepreke, odlučni su ići prema naprijed kako bi što više izvukli iz svake situacije.

Ne može svatko djelovati emocionalno zrelo u svakoj situaciji i u redu je ponekad 'izgubiti kontrolu', no svakako osvjestiti zašto se nešto dogodilo. Biti emocionalno zrela osoba je velika prednost u životu koja se djelomično može izvježbati, a u nastavku provjeri imaš li navedene karakteristike.