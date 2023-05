Sedam karakteristika koje otkrivaju da si emocionalno zrela osoba

Koliko puta si čula prijateljicu kako ti govori primjerice: 'On je super muškarac, ali je potpuno emocionalno nezreo.' Ok, ne govorimo i ne mislimo da su samo muškaraci emocionalno nezreli. Osim toga u životu ćeš susresti mnoge emocionalno nezrele ljude bez obzira što su itekako odrasli ljudi jer godine eto nemaju baš pretjerano veze s tim. No, kako ćeš najlakše prepozati emocionalno zrele ljude? Sposobni su se učinkovito nositi s novim izazovima, bolji su u socijalnim vještinama i pažljiviji su od emocionalno nezrelih ljudi. Glavni razlog toga je njihovo nerazumijevanje vlastitih emocija i pravilno upravljanje njima.

Također, emocionalna zrelost je važna za održavanje zdravih odnosa s drugima, ali i sa samim sobom. Emocionalno zreli ljudi teže boljem životu i bez obzira na prepreke, odlučni su ići prema naprijed kako bi što više izvukli iz svake situacije.

Ne može svatko djelovati emocionalno zrelo u svakoj situaciji i u redu je ponekad 'izgubiti kontrolu', no svakako osvjestiti zašto se nešto dogodilo. Biti emocionalno zrela osoba je velika prednost u životu koja se djelomično može izvježbati, a u nastavku provjeri imaš li navedene karakteristike.

Uživaš u vlastitom društvu

Emocionalno zreli ljudi ne boje se provoditi vrijeme sami, dapače, vole kada su sami s vremena na vrijeme. S druge strane, emocionalno nezreli ljudi, uglavnom se boje biti sami jer se ne mogu ili ne znaju učinkovito nositi s vlastitim mislima i emocijama. Zato pokušavaju na sve moguće načine izbjeći biti sami i umjesto toga će se okružiti drugim ljudima.

Priznaješ svoje pogreške

Emocionalno zreli ljudi ne gube vrijeme okrivljujući druge za svoje probleme već preuzimaju odgovornost za svoje postupke kao način za daljnje učenje i rast. Oni žive život donoseći svjesne odluke znajući da su isključivo oni odgovorni za svoje rezultate. Osim toga, emocionalno zreloj osobi nije važno uvijek biti u pravu i pokazati dominaciju. Otvorenog je uma i traži situacije u kojima bi mogli nešto naučiti.

Imaš postavljene zdrave granice

Tanka je linija između egoizma i brige o sebi. Ako primjerice, drugim ljudima stalno govoriš da, naći ćeš se u nezgodnoj situaciji. Naše vrijeme je ograničeno i nemoguće je stizati sve odjednom. Dakle, ako ne uspiješ odrediti svoje prioritete i početi govoriti drugima ne kada to zaista misliš, neće ti se više sviđati tvoja realnost.

Otvoreno tražiš pomoć

Većina ljudi misli da je traženje pomoći znak slabosti, ali ovo je zapravo znak emocionalne snage. Zamoliti druge za pomoć znači da poznaješ sebe dovoljno dobro da si svjesna svojih slabosti. I iako je istina da svi imamo slabosti, emocionalno nezreli ljudi često pokušavaju sakriti svoje.

Zahvalna si

Još jedna u nizu karakteristika emocionalno zrelih ljudi je zahvalnost - na malim stvarima, iskustvima koje dožive i samom daru života. Nikada ne uzimaju stvari zdravo za gotovo jer su svjesni da nisu svi te sreće. Emocionalno zreli ljudi dijele svoju sreću s drugima jer im to pruža još više zadovoljstva i zahvalnosti.

Imaš dobru samokontrolu

Emocionalno zreli ljudi ne dopuštaju emocijama da ih potpuno obuzmu. Oni znaju da kad emocije nadvladaju racionalnost, misli postaju zamagljene i ograničavaju mogućnosti učinkovitog rješavanja problema, zato im je cilj učinkovito se nositi sa situacijom i vidjeti sve dostupne opcije za postizanje uspješnog rješenja.

Puno se smiješ

Emocionalno zreli ljudi ne shvaćaju život preozbiljno. Shvaćaju važnost obavljanja svojih obveza, ali ne zanemaruju uživanje u životu, točnije zabavu i smijeh koji je između ostalog odličan mehanizam za suočavanje i oslobađanja od stresa.