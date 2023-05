Odabrano je 50 najljepših plaža na svijetu - na popisu je i jedna iz Hrvatske

Ljeto nam je sve bliže pa svi već polako maštamo o godišnjim odmorima na nekim egzotičnim lokacijama. Iz godine u godinu prestižni svjetski časopisi i stranice za putovanja objavljuju svojih liste najpopularnijih destinacija, zanimljivih lokacija ili najljepših plaža koje se isplati vidjeti pa je tako i portal The World’s 50 Best Beaches nedavno objavio svoju listu 50 najljepših plaža na svijetu, a na ovoj se prestižnoj listi našla i jedna hrvatska plaža.

Prilikom sastavljanja ove liste u obzir se uzimaju prirodne ljepote, popularnost, čistoća i mirnoća mora, a plaže biraju poznati i iskusni svjetski stručnjaci, novinari i putopisci. Prvo mjesto na listi najljepših plaža ove je godine zauzela australska plaža Lucky Bay koje radi svog čistog pijeska, tirkiznog mora i simpatičnih klokana koji tamo obitavaju svake godine privlači sve veći broj posjetitelja iz cijelog svijeta.

Na drugom mjestu našla se prekrasna plaža na Sejšelima, Anse Source D’Argent, koju mnogi opisuju kao pravi mali raj na zemlji, dok je kao treća najljepša plaža na svijetu proglašena Hidden Beach na Filipinima koja je skrivena iza visokih vapnenačkih stijena i do koje se može doći samo čamcem, a okružena je bujnom vegetacijom i palmama.

Zanimljivo je da se na ovom prestižnom popisu našla i jedna naša plaža, a riječ je o plaži Pasjači u Konavlima koja je zasjela na 39. mjesto. Ova hrvatska plaža smjestila se na skrivenom i prilično nepristupačnom mjesto gdje se stijene strmo spuštaju u Jadransko more, a do nje se može doći niz stube u stijenama. Pasjača je okružena prirodnim ljepotama i kristalno čistim morem i izgleda uistinu bajkovito pa je svakako zaslužila biti na ovom popisu. Inače, 2020. godine portal European Best Destinations Pasjaču je proglasio najboljom europskom plažom.

Popis svih 50 plaža koje su ove godine proglašene najljepšima na svijetu možeš pogledati na web stranici worlds50beaches.com.