Oduzimaju dah: Najljepše plaže na Jadranu koje želimo posjetiti ove godine

Kada je u pitanju odabir savršene destinacije za ljeto, mnogi stranci, ali i domaći turisti složit će se da hrvatska obala ima sve što je potrebno za savršen ljetni odmor - idealnu klimu, kristalno čisto more, ali i najljepše plaže, bilo da je riječ o onima koje su idealne za obitelji s djecom ili pak onima do kojih je malo teže doći, a koje su kao stvorene za sve željne malo privatnosti.

I doista, jadranska se obala od sjevera prema jugu može pohvaliti nekim od najljepših plaža i to ne samo u Europi, već i u cijelom svijetu, a te se plaže nerijetko nađu na listama najljepših. Stoga, ako ovog ljeta planiraš odmor na obali Lijepe naše, nikako nemoj zaobići jednu od ovih predivnih plaža koje će te ostaviti bez daha.

Oprna, Krk

Prva na listi i nama najbliža je predivna Oprna koja se smjestila u Staroj Baški na otoku Krku. Smatra se jednom od najljepših plaža na cijelom otoku Krku, ali i na cijelom Jadranu, a koliko je lijepa, toliko je i nepristupačna. Do nje ćeš lako doći brodom, ali ako ga nemaš, morat ćeš 'protegnuti' noge i spustiti se nizbrdo kozjim putem. No za ovu divnu šljunčanu plažu s kristalno čistim morem vrijedi malo pomučiti se.

Sv. Ivan, Cres

Nedaleko od Krka, na otoku Cresu, smjestila se još jedna najljepša plaža na ovom dijelu Jadrana, a riječ je o plaži Sv.Ivan koja se nalazi podno mjesta Lubenice. Ni ona nije pretjerano pristupačna pa do nje možeš doći ili brodom ili pješice, spuštajući se niz strmu stazu od Lubenica, no ako si u potrazi za mjestom bez previše kupača, na kojemu ćeš se moći odmoriti i opustiti, ova je plaža kao stvorena za to.

Zlatni rat, Brač

Lista najljepših plaža na Jadranu ne bi bila potpuna, a da se na njoj ne nađe plaža Zlatni rat, koja je simbol Bola na Braču, ali i hrvatske obale općenito. Ova plaža poznata je po svom neobičnom obliku i jedna je od najljepših šljunčanih plaža na hrvatskoj obali, a idealna je za obitelji s djecom, ali i za ljubitelje vodenih sportova.

Nugal, Makarska

Između Makarske i Tučepa smjestila se predivna plaža Nugal, koju s jedne strane 'čuvaju' visoke litice, a s druge kristalno čisto plavo more. I ova je plaža poznata po svojoj nepristupačnosti - do nje se može doći brodom ili pak pješice po kamenju, za što je potrebno oko pola sata - a upravo zato ne vrvi posjetiteljima. A o njoj pišu i strani mediji - Condé Nast Traveler ju je prije dvije godine uvrstio u top 25 najljepših europskih plaža, a pariški Vogue među 8 najljepših plaža Hrvatske.

Stiniva, Vis

Otok Vis dom je mnogim prelijepim plažama, a među njima se definitivno ističe Stiniva, koja se već godinama nalazi na listama najljepših plaža na svijetu - a u izboru 300 najljepših plaža u Europi 2016. godine ona je odnijela titulu one najljepše. Ova najpoznatija uvala na Visu također je skrivena od očiju znatiželjnika, a do nje je moguće doći brodom, ili pješke, uskim putevima kroz kamenjar i stijene.

Pasjača, Konavle

Na samom jugu Jadrana, nedaleko od Dubrovnika, smjestio se ovaj dragulj - plaža Pasjača u Konavlima. Ona se 'sakrila' ispod stijena, a do nje se može doći jedino pješice, niz strme stepenice koje su usječene u stijene. No ono što te dolje čeka zaista je posebno - tirkizno plavo more koje je savršen kontrast crvenim stijenama koje ovu plažu čuvaju s jedne strane. Nađeš li se na dubrovačkom području, ova plaža je 'must-see'.