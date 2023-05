Petodnevna dijeta? Prednosti i mane ovakvog načina prehrane

Ako se pripremaš na dijetu, no ne znaš koju bi izabrala jer sve traže svakodnevnu disciplinu i odricanje, ova bi ti mogla biti zanimljiva. Izumio ju je profesor bioloških znanosti i šef Instituta za dugovječnost pri Sveučilišu Sjeverna Karolina, Talijan iz SAD-a Valter Longo, nakon što se puna dva desetljeća bavio proučavanjem posta i njegova učinka na organizam.

Dijeta se zove po Longu, ProLon, a riječ je o imitaciji posta. Imitaciji zbog toga što se ipak nešto jede, no u minimalnim količinama. Drži se pet dana u mjesecu dok se ostalih dana jede uobičajeno zbog čega je i postala popularna. Dovoljno je disciplinirati se u tom roku. Izgleda na prvu kratak period, no kada si gladna sat vremena je predugo.

Pet dana u tjednu preporuča se drastično sniziti unos kalorija. Prvi dan posta dozvoljeno je 1000 kalorija koje su podijeljene na deset posto proteina, 56 posto masnoća i 34 posto ugljikohidrata, a ostala četiri dana broj kalorija koje smiješ unijeti u organizam pada na 725 - devet posto proteina, 44 posto masnoća i 47 posto ugljikohidrata. Isprobala ju je glumica Gwyneth Paltrow te cijeli proces snimila i prikazala u u svojoj emisiji "The Goop Lab".

Priznala je da je bila jako gladna tih pet dana, no da se isplatilo jer joj se organizam pomladio za godinu i sedam mjeseci (to je utvrdila krvnim pretragama), a i kilograme je skinula. U pet dana može se smršavjeti 2,5 kilograma. Ova vrsta prehrane prvotno je i zamišljena za biološko pomlađivanje, što zvuči vrlo zanimljivo i primamljivo, no ipak treba biti oprezan jer je 725 kalorija u danu doista malo. Dijetu treba držati tri mjeseca, odnosno po pet dana u tri mjeseca pridržavati se Longovih preporuka.

No, s obzirom da je riječ o radikalnom smanjenju kalorija, nutricionisti uozoravaju da se na ovu dijetu ide s oprezom, a ne preporučuju je fizički aktivnim osobama jer je za njih 700 kalorija premalo. S druge strane, povremeni je post vrlo zdrav za organizam jer snižava upalne procese u tijelu, čime se smanjuje rizik od brojnih bolesti.