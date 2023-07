Evo nam motivacije: Pet razloga zašto su ljudi koji vole putovati uspješniji

"Uspjeh" je riječ koja najviše uzbuđuje većinu ljudi i jako ga žele postići. Osoba koja je uspješna ima novac, moć i vjerojatno lakši život. Postoje društvena mjerila uspješnosti i većina ljudi želi postići upravo te standarde. Zbog toga svi žele saznati kako što lakše postati uspješan i koja su tajne uspješnih ljudi.

Upravo zato postoje mnoge knjige koje savjetuju ljude kako postati uspješan, ali postoji i mnogo rasprava o tome što stvara put do uspjeha. To je ustrajnost, marljiv rad, usredotočenost i snažna motivacija, bez sumnje. No uzimaju li uspješni ljudi godišnji odmor i što rade kada se odmaraju? Postoji mnogo tvrdni koji pokazuju da uspješni ljudi često putuju. Stoga je zanimljivo otkriti koliko putovanja utječu na uspješnosti i zašto su uopće važna.

Strah od nepoznatog potiče ambicioznost

Putovanja će na vrlo prirodan način potaknuti razvijanje socijalnih vještina, a svakako će izgraditi karakter. "Česta putovanja odmiču ljude iz zone udobnosti, otvaraju nove svjetove i iskustva. Ljudi suočeni s novim scenarijima i susretima uče kako preživjeti i regulirati strah od nepoznatog", objašnjava klinički psiholog dr. Ben Michaelis za Your Tango. Na putovanjima se uči djelovati i prihvaćati izazove, ali i kako biti kreativan i mudro koristiti resurse. Svako ponašanje koje koristimo na putovanju također koristimo za postizanje uspjeha u poslu, ali i kreativnost.

Nove stvari šire horizonte

Puno ljudi svaki dan radi za istim stolom u istom uredu za istim računalom. Udobno je i sigurno. No ponekad se može puno naučiti i više razmišljati kada napustimo nepoznato. Kada se vide nove stvari možda će se stvoriti nove ideje. Prihvaćanje promjena može pomoći u svakom segmentu života.

Drugačija perspektiva

Ako se ne odmaknemo od posla uvijek smo pod svakodnevnim pritiscima. Mali odmak od posla, čak i ako se radi samo o produženom vikendu, može stvoriti distancu koja će otkriti što je važno. "Kada se odvojimo od situacije puno je lakše sagledati širu sliku, usredotočiti se na ono što želimo u odnosu na ono što je ispred nas, ali i riskirati kako bismo došli do onoga što želimo. Na odmoru je dobro odvojiti vrijeme kako bi se razmislilo o tome što je doista važno jer sve se bolje vidi s distancom", objašnjava neurocoach Josh Davis za Your Tango. Važno je povezati se s onim što je stvarno važno kako bi se bolje odredili prioriteti.

Odmor poboljšava opće zdravlje

"Stres povećava rizik od skoro svake bolesti. Slabije opće zdravlje i bolest utječu na privatni život i ostvarivanje profesionalnih ciljeva. Ne samo da odmor utječe na zdravlje nego potiče kreativnost, obnavlja i jača kreativnost i dugoročnu produktivnost", objašnjava Jessie Gill, koja se bavi holističkim pristupu zdravljem. Vani se nalazi prekrasan svijet koji treba istražiti.

Uvijek se nauči nešto novo

"Svaki put kada se vratim s puta osjećam da sam naučio nešto novo i promijenio perspektivu o svijetu i bolje shvatio kako funkcionira. Svijet je veliko mjesto i nudi različite prilike za stvaranje i učenje", dodaje poduzetnik Jason Ma. "Obitelj je prioritet, ali moram reći da mi solo putovanja nude priliku da očistim i osvježim um. Čak smatram da to može pomoći i odnosu s partnerom jer ćemo nedostajati jedno drugome", dodaje na kraju.