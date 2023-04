Najpopularnije i najslađe male pasmine s osebujnom osobnošću

Živiš li u 'gajbici', svaki kvadrat je bitan, kao i dimenzije cimera, ukoliko ih možeš birati. Partnera, naravno, nećeš birati po tome koliko je veli, iako se neke ne bi složile, no kućnog ljubimca možeš. Zaista nema smisla u 40-ak kvadarata ili manje dovesti na 15-ak godina, koliko psi u prosjeku žive, mastifa ili bernadrinca. Čak je i labrador prevelik izbor. Budi praktična. Neka tvoj najbolji četveronožni prijatelj stane u torbicu ili čak - šalicu za čaj po kojoj su maleni psi dobili nadimak u engelskom - teacup dogs.

To što su mini nadoknadit će karakterom - najčešće su upravo ti najmanji, najglasniji i najstrastveniji psi. Spremni uvijek posvađati se s puno većima od sebe i napraviti neku spačku. Ali neka te to ne brine. I dalje su maleni pa je dovoljno da ih digneš u naručje ili ubaciš u torbu i problem je riješen.

No, vodi računa o tome da maleni psi imaju malene trbuščiće i malene mjehure, što znači da ih treba hraniti četiri do pet puta dnevno, malenim obrocima i voditi ih van svakih sat do dva kako bi olakšali svoj maleni mjehur. U nastavku ti donosimo najpopularnije mini pse.