Najpopularnije i najslađe male pasmine s osebujnom osobnošću

Živiš li u 'gajbici', svaki kvadrat je bitan, kao i dimenzije cimera, ukoliko ih možeš birati. Partnera, naravno, nećeš birati po tome koliko je veli, iako se neke ne bi složile, no kućnog ljubimca možeš. Zaista nema smisla u 40-ak kvadarata ili manje dovesti na 15-ak godina, koliko psi u prosjeku žive, mastifa ili bernadrinca. Čak je i labrador prevelik izbor. Budi praktična. Neka tvoj najbolji četveronožni prijatelj stane u torbicu ili čak - šalicu za čaj po kojoj su maleni psi dobili nadimak u engelskom - teacup dogs.

To što su mini nadoknadit će karakterom - najčešće su upravo ti najmanji, najglasniji i najstrastveniji psi. Spremni uvijek posvađati se s puno većima od sebe i napraviti neku spačku. Ali neka te to ne brine. I dalje su maleni pa je dovoljno da ih digneš u naručje ili ubaciš u torbu i problem je riješen.

No, vodi računa o tome da maleni psi imaju malene trbuščiće i malene mjehure, što znači da ih treba hraniti četiri do pet puta dnevno, malenim obrocima i voditi ih van svakih sat do dva kako bi olakšali svoj maleni mjehur. U nastavku ti donosimo najpopularnije mini pse.

Pomeranac

Pomeranci imaju sjajan karakter. Poslušni su, pametni i lagani za dresuru. Za razliku od terijera i chihuahue, pomeranci nisu previše temperamentni. Ipak, to ne znači da ćeš imati psa koji samo spava. Znatiželjni su i razigrani. Narastu do 18 centimetara, do ramena i teže najviše tri kilograma.

Toy pudlica

Pudlice dolaze u različitim veličinama - od vrlo velikih preko srednjih do skroz malenih. Najmanje pudlice su i najrjeđe. Narastu do otprilike 35 centimetara, izuzetno su pametne i brzo uče. Prijateljski su raspoložene i prilagodljive te se odlično slažu s djecom.

Maltezer

Ovi simpatični psići bijele, mekane dlake narastu do 20-ak centimetara i dosegnu težinu od tri kile, maksimalno. Imaju jako puno enegrije, glasni su, vole lajati, ali su i prijateljski raspoloženi i nježni. Vole se maziti, privrženi su ljudima te se dobro slažu s ostalim psima, čak i mačkama. Tko ih ne bi volio?

Francuski buldog

Ova vrsta psa dolazi i u mini veličini. Narastu u prosjeku između 25 i 30 centimetara i dosegnu od tri do šest kilograma. Privrženi su, dobro se slažu s djecom i ostalim psima, ne trebaju puno prostora ni razgibavanja što znači da ih ne moraš izvoditi u jako duge šetnje.

Shih Tzu

Ova pasmina dolazi iz Kine, a savrešen je izbor za skučene prostore jer ima najviše sedam kilograma i 26 centimetara. Neustrašiv je i temperamentan te se voli puno maziti.

Jorkširski terijer

Ovaj psić naraste do 20 centimetara i teži do tri kilograma. Koliko je malen, toliko je ljut! Spada među najtemperamentnije pse. Ima hipoalergenu, svilenkastu dlaku pa ako imaš dijete koje je alergično, ovo preslatko klupko će ga usrećiti.

Chihuahua

Ovo je najmanja pasmina na svijetu i rekorder po životnom vijeku. Može doživjeti čak 20 godina. Teže su do tri kilograma maksimalno, a u visinu će narasti najviše 20 centimetara, do ramena. Ovaj pas je privržen svom vlasniku, ali i ljubomoran.

Mini bigl

Mini bigl je karakterom jednak kao i standardni bigl, no dolazi u "manjem pakiranju", što znači da je ovo i dalje lovački pas, iako stane u džep. Puno laje, lovi sve što trči ili bježi pa ga treba istrenirati da bude pristojan kućni pas. Aktivan i razigran, odlično će društvo biti tvojoj djeci.