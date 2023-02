Od čivave do zlatnog retrivera: Ovo su najdugovječnije pasmine pasa

Psi, na veliku žalost svih nas, ne žive toliko dugo koliko i mi ljudi, a iako smo mi tu cijeli njihov život, oni su tu samo jedan mali djelić našeg života. Zato smo sigurne da bi svaki vlasnik psa na ovome svijetu vjerojatno dao sve kada bi njegov četveronožni ljubimac živio barem malo dulje. A ako razmišljaš o novom psu, jedan od glavnih čimbenika koje ćeš uzeti u obzir pri donošenju odluke definitivno je to koliko dugo neki psi žive, a dobra vijest je da postoje pasmine imaju dulji životni vijek od drugih.

Tako, primjerice, manji psi obično imaju dulji životni vijek od većih pasa. Naravno da ima iznimaka, a životni vijek svakog pojedinog psa svodi se na niz čimbenika - dakle, kako bi pas imao što dulji i ispunjeniji život potrebni su mu odgovarajuća veterinarska skrb, prikladni životni uvjeti, redovita tjelovježba i uravnotežena prehrana.

Budi najbolja verzija sebe.

A sada, kada sve to imaš na umu, u nastavku provjeri koje su to najdugovječnije pasmine pasa - od čivave do zlatnog retrivera.