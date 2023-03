Od čivave do zlatnog retrivera: Ovo su najdugovječnije pasmine pasa

Psi, na veliku žalost svih nas, ne žive toliko dugo koliko i mi ljudi, a iako smo mi tu cijeli njihov život, oni su tu samo jedan mali djelić našeg života. Zato smo sigurne da bi svaki vlasnik psa na ovome svijetu vjerojatno dao sve kada bi njegov četveronožni ljubimac živio barem malo dulje. A ako razmišljaš o novom psu, jedan od glavnih čimbenika koje ćeš uzeti u obzir pri donošenju odluke definitivno je to koliko dugo neki psi žive, a dobra vijest je da postoje pasmine imaju dulji životni vijek od drugih.

Tako, primjerice, manji psi obično imaju dulji životni vijek od većih pasa. Naravno da ima iznimaka, a životni vijek svakog pojedinog psa svodi se na niz čimbenika - dakle, kako bi pas imao što dulji i ispunjeniji život potrebni su mu odgovarajuća veterinarska skrb, prikladni životni uvjeti, redovita tjelovježba i uravnotežena prehrana.

A sada, kada sve to imaš na umu, u nastavku provjeri koje su to najdugovječnije pasmine pasa - od čivave do zlatnog retrivera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Čivava

Čivava je jedna od najpopularnijih pasmina pasa na svijetu. Ovo su mali psići koji teže samo tri kilograma i idealni su za male stanove. Iako su slatke i sićušne, čivave su poznate kao minijaturni "psi čuvari" - one vole i štite svoju obitelj, ali im često treba vremena da se sprijatelje sa strancima. Poznate su kao jedna od najdugovječnijih pasmina pasa na svijetu jer nisu sklone nikakvim ozbiljnim genetskim bolestima, a njihov je prosječan životni vijek 17 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Australski ovčar

Australski su ovčari izuzetno aktivni psi, a poznati su po svojoj izvrsnoj sposobnosti čuvanja stada, inteligenciji i visokoj energiji. Ovi su psi često glavni natjecatelji u psećim natjecanjima diljem svijeta, a iako je riječ o većim psima, koji teže između 16 kilograma i 32 kilograma, ovisno o tome je li u pitanju mužjak ili ženka, iznimno su dugovječni psi, s prosječnim životnim vijekom od 15 godina.

Maltezer

Maltezer je prekrasan bijeli pas koji se voli maziti i koji je prepun energije. Poznati su po tome što imaju duži životni vijek zbog svoje veličine, a zanimljivo je da ženke ove pasmine imaju tendenciju živjeti jednu godinu dulje od svojih mužjaka. Ipak, pretpostavlja se da svi štenci maltezera imaju dug životni vijek jer su genetske bolesti kod njih vrlo rijetke, a u prosjeku žive do 15 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Pomeranac

Pomeranci su hitri i poslušni psi, a iako su vrlo popularna mala pasmina, nisu toliko energični pa najbolje funkcioniraju u mirnijim kućanstvima. Unatoč nedostatku pretjerane zaigranosti, znatiželjni su, a zbog svoje smirenosti, lako ih se može staviti u torbicu i smatraju se jednom od najboljih pasmina za žene. Još jedna prednost pomeranaca - također imaju dug životni vijek, a u prosjeku dožive 15 godina.

Jack Russell terijer

Baš poput svih terijera, i Jack Russell terijeri su živahni i zdravi psi. Najbolje funkcioniraju onda kada imaju zadatak koji moraju izvršiti i kad su sposobni potrošiti višak energije. Ovi mali psi nemaju teških zdravstvenih problema, što znači da imaju vrlo dug životni vijek, a žive u prosjeku 14 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Jazavčar

Jazavčari su hrabri i beskrajno energični psi koji obožavaju svoje vlasnike. Kada žive na hrani koja je prilagođena baš njima mogu biti itekako zdravi i dugo živjeti, a zbog svojih dugih leđa, preporučljivo je da ovi psi ne žive tamo gdje će se morati puno penjati stepenicama. U prosjeku oni žive 13 godina.

Kovrčavi bišon

Kovrčavi bišon mala je pasmina poznata zbog svoje hipoalergene dlake, ali i ljubavi koju pruža svojim vlasnicima. Ovaj se pas odlično slaže s djecom i životinjama, a karakteriziraju ga velika glava i oči i dlaka meka poput vate zbog koje izgledaju kao plišane životinje. A veliki plus je i dug životni vijek - kovrčavi bišoni žive u prosjeku 13 godina.

Velški korgi Cardigan

Najstarija od svih pasmina pasa koje potječu iz Velike Britanije, velški korgiji uzgajani su za čuvanje stoke. Unatoč tome što su ponajprije bili radni psi, ova pasmina korgija izdržljiva je i privržena. Oni su općenito zdravi psi, s eventualnim problemima s kukovima ili leđima koji se mogu pojaviti s godinama, a žive do 13 godina.

Zlatni retriver

Zlatni retriver je jedna od pet najpopularnijih pasmina pasa na svijetu, što definitivno nije iznenađenje. Ovi psi imaju veliko srce i zavole svakoga tko im se nađe na putu. Odani su svojoj obitelji i svima koji im pokazuju ljubav, a dobra vijest za sve ljubitelje ove pasmine je da su to zdravi psi koji mogu doživjeti i više od 12 godina.

Shiba Inu

Shiba Inu poznati su kao "mačke" u svijetu pasa. Ovo su dobrodušni psi, iako su pomalo tvrdoglavi. Vrlo su zdravi psi, s pokojim genetskim problemom poput displazije kukova ili luksacije patele, a žive između 12 i 15 godina. Zanimljivo je da je najstariji poznati Shiba Inu doživio 26. godinu.