Od toga da su mrtvi godinama pa do lažnih trudnoća: Najbizarnije teorije zavjera o slavnim facama

Jedna od najboljih i najgorih stvari na internetu je to što možeš napisati što god te volja, od lažnih vijesti do bizarnih teorija o nekome. To posebno drži vodu kada su u pitanju teorije zavjere, a pogotovo kada su u pitanju teorije o slavnim osobama.

Neke teorije su predstavljene potpuno ozbiljno, a druge kao šale. Ali ako vjeruješ svemu što pročitaš na internetu, onda Stevie Wonder nije slijep, Britney Spears je klon, Stephen King je ubio Johna Lennona, Beyoncé nikada nije bila trudna, Elvis je živ, Nicolas Cage je besmrtan, a gotovo svi su članovi Iluminata.

Kad malo razmisliš, lako je razumjeti odakle te priče dolaze. Slavne osobe se često lažno predstavljaju i mogu skrivati brojne tajne - iako ne uvijek loše. Mnoge poznate osobe i same su teoretičari zavjere. Ljudi također mogu biti ljubomorni na druge ljude koji su enormno uspješni, a vjerovanje da ti ljudi glume samo podupire njihove teorije.

Ali sve te teorije zapravo zvuče suludo. Evo nekih od najbizarnijih celebrity teorija zavjere na internetu i zašto su (uglavnom) pogrešne.