Ubodi raže i opijanje do smrti - najbizarnije smrti slavnih

Velika legenda američke glazbe, Sam Cooke, preminuo je pod doista neobičnim okolnostima. Naime, kada su mu bile 33 godine je otišao u motel s prostitutkom koja mu je pokrala sve stvari i pobjegla, a on je u bijesu posve gol i vidno pijan dotrčao do recepcije motela i bijesno vikao da menadžerica hotel mora pronaći njegovu odbjeglu prostitutku. Žena se preplašila te je upucala pjevača nekoliko puta u prsa, a on je od ozljeda preminuo. Menadžerici motela nikada se nije sudilo za ovu nesreću, jer je policija smatrala da je imala pravo pucati s obzirom da Cookea nije poznavala, da je bio agresivan te da je bio gol i vidno pijan - sve u svemu, velika nesreća bazirana na nekoliko nesretnih slučajnosti.