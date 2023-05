Darovi do 30 eura kojima možeš razveseliti svoju mamu za Majčin dan

I ove godine druge nedjelje u svibnju obilježavamo Majčin dan, praznik u čast svih majki i majčinstva, koji ove godine pada na 14. svibnja. Dan je to kada, na ovaj ili onaj način, našim majkama želimo pokazati koliko nam znače i koliko ih volimo, a uz to im želimo pokloniti i mali znak pažnje koji će ih razveseliti.

No, nemaju svi uvijek ideja što pokloniti mami za Majčin dan, a često je tu i ograničen budžet koji stvara dodatni stres.

No, ne brini - u nastavku smo izdvojile nekoliko praktičnih, a lijepih stvari koje bi svaka majka sigurno voljela dobiti na poklon - i to sve do 30 eura. Evo čime sve možeš razveseliti svoju mamu za Majčin dan.