Darovi do 30 eura kojima možeš razveseliti svoju mamu za Majčin dan

I ove godine druge nedjelje u svibnju obilježavamo Majčin dan, praznik u čast svih majki i majčinstva, koji ove godine pada na 14. svibnja. Dan je to kada, na ovaj ili onaj način, našim majkama želimo pokazati koliko nam znače i koliko ih volimo, a uz to im želimo pokloniti i mali znak pažnje koji će ih razveseliti.

No, nemaju svi uvijek ideja što pokloniti mami za Majčin dan, a često je tu i ograničen budžet koji stvara dodatni stres.

No, ne brini - u nastavku smo izdvojile nekoliko praktičnih, a lijepih stvari koje bi svaka majka sigurno voljela dobiti na poklon - i to sve do 30 eura. Evo čime sve možeš razveseliti svoju mamu za Majčin dan.

Parfem (Notino, 28 eur)

Parfem je uvijek dobra ideja za poklon, bilo za Majčin dan ili neku drugu prigodu, a ova parfemska voda Calvin Klein Beauty elegantnog je cvjetnog mirisa i idealna za svakodnevno nošenje.

Vaza za cvijeće (Sinsay, 6 eur)

Svaka mama voli dobiti cvijeće na poklon, a uz cvijeće odlično ide i vaza. Ova jednostavna vaza u bijeloj boji uklopit će se u svaki interijer i izgleda odlično.

Torbica (Zara, 25 eur)

S torbicom kao poklonom jednostavno ne možeš pogriješiti, a jednostavna torbica poput ove odličan je modni dodatak za svačiji ukus.

Skincare poklon set (Notino, 30 eur)

Skincare je vrlo važan u rutini svake žene, pa je ovaj Neutrogena Retinol Boost poklon set odličan poklon za Majčin dan, a sastoji se od dnevne kreme sa SPF-om 15 i noćne kreme s retinolom.

Novčanik (Mango, 19 eur)

Jednostavan crni novčanik za novčanice, kovanice i kartice također je super poklon koji je uz to vrlo praktičan i koristan, a izgleda sjajno u crnoj boji.

Mirisna svijeća (Sinsay, 9 eur)

Nema ničeg boljeg od opuštanja uz mirisnu svijeću, a to je samo jedan od razloga zašto je i mirisna svijeća savršen poklon za sve mame - da se uz nju opuste nakon napornog dana.

Ogrtač (Oysho, 21 eur)

Mekani ogrtač savršen je za cozy večeri provedene ispred televizora ili uz dobru knjigu i super je poklon za svaku mamu.

Sušilo za kosu (Notino, 29 eur)

Putno sušilo za kosu kao stvoreno je za sve užurbane majke koje vole putovati, a ovo dolazi u praktičnim kompaktnim dimenzijama s dva nastavka.

Paleta sjenila (Pink Panda, 19 eur)

Nije tajna da se žene vole šminkati, a paleta s neutralnim bojama poput ove odlična je ideja za poklon.

Ukrasna zdjela (Reserved, 17 eur)

Za sve ljubiteljice ukrasa za dom, tu su i neobične zdjele za voće koje će svaki interijer podići na nivo više.