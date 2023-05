Božuri: Najraskošniji proljetni pupoljci i sve što trebaš znati o njima

Opojnog slatkastog mirisa i velikih, raskošnih okruglastih pupoljaka prepunih latica nanizanih u slojevima, božuri su već stoljećima jedna od omiljenih cvjetnih vrsta i jedan od najčešće biranih ukrasa doma. Bilo da su svježe ubrani ili tek motiv na posuđu ili posteljini, daruju notu sofisticiranosti svakom interijeru. S obzirom da ćemo ih uskoro ugledati na tržnicama i u cvjećarnama diljem Lijepe Naše, odlučile smo ti malo približiti povijest, simboliku i korisne informacije o uzgoju ovog divnog cvijeća.

Za početak je bitno reći da ovaj prekrasan cvijet koji dolazi u cijelom spektru ružičastih, lila i bijelih nijansi originalno potječe iz Azije, odakle je pronašao svoj put do vrtova Euope i SAD-a. Danas se božuri smatraju jednim od najljepših proljetnih cvijetova, a vrhunac sezone im je u svibnju, dakle trebamo se još malo strpiti prije no što ćemo ih moći unijeti i u svoje domove.

Kinezi su stoljećima božur u svakom obliku umjetnosti opisivali kao simbol mira, stabilnosti i zdravlja, a još od 7. stoljeća poznati su i kao nosioci dobre sreće. Slike božura nerijetko se poklanjaju i koriste u interijerima kao talismani za uspjeh i sveopći boljitak u tom dijelu svijeta, dok pak na Zapadu imaju malo drugačije značenje.

U nastavku saznaj sve o simbolici i uzgoju božura, kao i nekoliko savjeta kako da što duže lijepo izgledaju u tvojoj vazi.

Simbolika božura

Cvijet božur je poznat po tome što predstavlja vrijednosti časti, bogatstva, romanse, romantične ljubavi i općenito ljepote u svim oblicima i formama. Inače je ova biljka poznata i po latinskom nazivu Paeonia što je ime roda cvijeta kojem pripada. Pojedine sorte božura imaju različita latinska imena, a zajedničko im je to da su sve dobile ime po mitološkom grčkom liku Paeonu, koji je izučavao medicinu uz boga medicine Asclepiusa. Zeus je morao preobraziti učenika u prekrasan cvijet kad je pokazao da više obećava od svog učitelja.

Boje božura

Danas se u ponudi mogu pronaći mnoge nijanse i boje božura, a značenja koje ovaj cvijet predstavlja mijenjaju se prema bojama. Tako ružičasti božuri označavaju romantiku te ih se baš zbog toga nerijetko može vidjeti u vjenčanim buketima. Bijela ili pak posve svijetla pink nijansa božura simbolizira pak nježnost, a koristi se u trenucima tugovanja ili se poklanja kada se nekome želimo za nešto ispričati. Žarko crveni božuri kod nas su relativno rijetki, no u Kini i Japanu su upravo ove sorte najcjenjenije. Takve božure se povezuje sa simbolikom časti i poštovanja, ali i bogatstva i prosperiteta.

Uzgoj božura i njega

Kod uzgoja božura je bitno reći da se oni sade od rujna do ožujka, a tajna uspjeha njihova cvjetanja je u plitkoj sadnji. Ako se posade preduboko, neće procvjetati. Stabljike s pupoljcima posadi stoga do dva centimetra ispod površine. Također, osiguraj im vlagu, a pripazi i da je zemlja u koju ih sadiš dovoljno propusna. Najljepše će cvjetati na suncu, bez imalo sjene.

No, božuri su biljka koja sporo raste, pa im treba i do tri godine do narastu do svoje veličine. Kada jednom procvjetaju u punome sjaju, krasit će vrt i do 50 godina. Lako se prilagođavaju novim uvjetima kod presađivanja. Neke vrste božura počinu mirisati tek kada se stave u vazu, a u kojima i najljepše izgledaju. Većina vrsta ima prekrasan, lagan miris. Intenzitet tog mirisa može varirati ovisno o dobu dana i temperaturi, no jedno je sigurno – oduševit će u svakom slučaju.

Što se tiče presađivanja, najbolje ih je presaditi u fazi mirovanja - između listopada i ožujka. Što opreznije okopaj božure oko korijena i jednostavno ih prebaci na novo mjesto. Mogu se i razdijeliti kako bi dobila još više raskošnih cvjetova. Pripazi da na svakom odvojenom dijelu imaš barem tri zdrava pupoljka.

Kada ih jednom odrežeš i staviš u vazu, božuri mogu u njoj ostati prekrasni i do pet dana. Međutim, kako bi biljka imala dovoljno cvjetova koji se mogu orezati za vazu, također je potrebno strpljenja, pa ćeš prve prekrasne pupoljke možda ugledati nakon pet godine od sadnje božura.

U vazi im je potrebno svakodnevno odrezivati stabiljke i mijenjati vodu, no moraš biti svjesna i kako je ovo delikatno, nježno cvijeće koje lako vene, pa ćeš u njima uživati maksimalno pet dana. S obzirom da su u cvjećarnicama dosta skupi, možda je doista najbolja ideja da ih posadiš u vrtu i onda uživaš u njima kada procvjetaju.