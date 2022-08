Recept za dugovječnost: 10 malih navika koje vode do 100. rođendana

U Hrvatskoj je očekivani životni vijek nešto manje od 78 godina. Ali kako te godine i općenito staru životnu dob učiniti zdravijom i sretnijom? Dan Buettner, osnivač filozofije Plavih zona, ima nekoliko savjeta. Zapravo, Buettner, član National Geographica i istraživač, kao i novinar i producent nagrađen Emmyjem, napisao je pet najprodavanijih knjiga na tu temu.

Ideja o Plavim zonama je manje o istraživanju, a više o dinamičnom načinu života. Temelji se na Buettnerovim nalazima nakon posjeta pet Plavih zona (Sardinija, Okinawa, Loma Linda u Kaliforniji i Kostarika) diljem svijeta - koje su regije s najvećom koncentracijom stanovnika koji dožive 100. rođendan.

Njegov rad dotiče se svega, od onoga što ti je na tanjuru do načina na koji se družiš i okolišnih čimbenika koji mogu utjecati na tvoj način života. Iako bi se neke ideje mogle činiti velikima i apstraktnima, Buettner u svojoj knjizi 'The Blue Zones Solution: Eating and Living Like the World's Healthiest People' razlaže nekoliko malih, djelotvornih koraka koje možeš poduzeti svaki dan.

Budi najbolja verzija sebe.

Da budemo jasne, čak i ako učiniš sve ove stvari, nije zajamčeno da ćeš ti (ili bilo tko drugi) doživjeti 100 godina. Ali zajednice Plavih zona najdosljednije su na svijetu u postizanju ovog troznamenkastog broja, a sve imaju ove navike u svojoj svakodnevnoj rutini. U svakom slučaju, ne škodi pokušati dodati jednu (ili nekoliko) ovih malih navika u svoju rutinu kako bi iskoristila prednosti.

Evo 10 stvari koje možeš učiniti svaki dan kako bi vodila dulji i zdraviji, a svakako i kvalitetniji život.