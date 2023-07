Izbjegavaju ih i stručnjaci: Ove 'zdrave' namirnice zapravo su pune šećera

Kad žele smršavjeti, gotovo svi nastoje smanjiti šećer i jesti zdravo. Voće, povrće, piletina, riba… tad se svakako nađu na tanjuru. No teško je ostati ravnodušan na sve te 'fitness' proizvode u trgovinama. Neki se proizvodi, naime, reklamiraju kao zdravi – ili barem kao zdravija alternativa – a zapravo su puni šećera i neisplativi za kupnju.

Portal Huffpost konzultirao se s trenerima i nutricionistima i izdvojio šest 'zdravih' namirnica koje ovi stručnjaci izbjegavaju – jer su izvor dodatnih šećera i umjetnih aroma. Sljedeći put obrati pažnju pri kupnji navodno zdravih, fitness proizvoda. Dobro je provjeriti sitna slova na etiketama.

Nemasni jogurt

Stručnjaci koje je kontaktirao Huffpost složili su se da nemasni jogurt nema toliko prednosti koliko se čini. Ovaj se proizvod često smatra zdravom zamjenom za 'klasični' jogurt, no nutricionist i osobni trener Stephen Holt izbjegava nemasne inačice jer one obično imaju više šećera kako bi se nadoknadio manjak masnoće. Tako se u jednoj porciji nemasnog jogurta može naći i do 10 grama šećera. Također, nakon što ga pojedeš, teško da ćeš se zasititi. Štoviše, mogla bi brzo ponovno biti gladna čime riskiraš unos dodatnih kalorija. Zato je punomasni jogurt bolji izbor – on ima više proteina i zdravih masnoća pa na popis poželjnih stručnjaci svrstavaju i grčki (punomasni) jogurt. Punomasno je dugoročno poželjnije.

Sportska pića

Treba biti oprezan i sa sportskim pićima. Oni zaista mogu optimizirati mišićnu funkciju i izvedbu, no sportska pića neonske boje mogla bi sadržavati višak šećera ili umjetnih sastojaka. Trebalo bi pažljivo čitati sastav i posezati za onima koji sadrže natrij, kalij, kalcij i magnezij.

Tu također spadaju i energetska pića koja imaju visok udio šećera i kofeina te mogu pridonijeti razvoju visokog krvnog tlaka, pretilosti, uzrokovati glavobolju te dehidracija. Svima se dogodi da katkad trening odrađuju na kraju dana, umorni. Tad posežu za energetskim pićem koji će ih razbuditi.Energetska su pića posebno popularna među mladima koji ih često piju, a to je štetno jer jedna limenka ima više od 100 miligrama kofeina što je preporučeni dnevni unos za tinejdžere. Sad zamisli što se događa popiješ li ih nekoliko. Uz to, ova su pića izvor dodanih šećera i raznoraznih tvari.

Proteinske pločice

Iako nam se čini da su proteinske pločice puno zdravije od čokolade i da smo njom namirili dozu proteina, stvarnost je drugačija. One nisu idealan izvor proteina, neke mogu sadržavati arome i sastojke koje je teško izgovoriti, a uz to su i visoko prerađene. To je zapravo slatka čokoladica s proteinima, tvrde Huffpostovi stručnjaci i kažu da je u potrazi za proteinima bolje posegnuti za piletinom ili komadom lososa.

Mješavina cjelovitih žitarica (granola)

Puno je različitih proizvođača mješavine cjelovitih žitarica. Svatko od njih reklamira ih kao zdrav doručak, no s tim treba biti oprezan. Neke granole zaista jesu zdrave alternative, no obično su pune – pogađaš – šećera te sadrže malo ili nimalo proteina i zdravih masti. ''Granola se prvenstveno sastoji od ugljikohidrata, a škrobni ugljikohidrati s visokim udjelom šećera brzo sagorijevaju, povećavaju razinu glukoze, imaju manjak hranjivih tvari i ne uspijevaju vas održati dovoljno dugo sitima ili opskrbiti energijom'', tvrdi nutricionistica Leah Isaac.

Dakako, nisu svi proizvodi loši, no čini se da nisu ni toliko poželjni koliko se reklamiraju. Ipak, visok udio šećera u pojedinima mogao bi ti otvoriti apetit što ti vjerojatno nije u interesu.

Bezglutenski kruh

Bezglutenski proizvodi prvenstveno su namijenjeni osobama s celijakijom i onima intolerantima na gluten. U takvim su slučajevima oni svakako poželjni, no Huffpostovi stručnjaci ne preporučuju ove alternative onima koji mogu jesti 'običan' kruh, odnosno onima koji nemaju zdravstvenih problema. Kako bi nadomjestili gluten, neki proizvođači uključuju aditive poput zasićenih masti, natrija i šećera koji čine 'prazne' kalorije. Zato radije, u umjerenim količinama, posegni za kruhom ili izaberi provjerene proizvođače i trgovine.

Pažljivo čitaj sitna slova na deklaracijama te tako izbjegni unos šećerne 'bombe'!