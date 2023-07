Učestalo mokrenje? Što sve može biti uzrok ovog problema

Problemi s učestalim mokrenjem nisu neuobičajeni. Iako možda misliš kako se to samo tebi događa, daleko je to od istine. O učestalom mokrenju govorimo kad je potreba za odlaskom na toalet češća od one uobičajene potrebe na koju si inače navikla. Može se pojaviti i usred dana, ali i noći, a ako si primijetila da si češće na toaletu nego inače, savjet stručnjaka je da to ipak ne zanemaruješ jer (pre)često mokrenje može biti simptom određenih bolesti ili pak ukazivati na poremećaj mokraćno-spolnog sustava.

Za učestalo mokrenje kod žena postoje određeni simptomi prema kojima se može prepoznati radi li se o problemu upale mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi. Jedan od glavnih simptoma svakako je učestalo mokrenje. Također, znaju se pojaviti i drugi simptomi, poput toga da urin promijeni boju, da izbacuješ samo male količine urina uz bolno i teško mokrenje, ali i da ponekad jednostavno, kolokvijalnim rječnikom - malo urina pobjegne.

Upala mjehura uobičajno traje do nekoliko dana, no ako traje dulje od toga, više od tjedan dana, i zamijetiš li krv u urinu ili te doista jako pecka i boli pri mokrenju, definitinvo je vrijeme za liječničku pomoć.

No nije upala mjehura jedini razlog zašto žene mogu iskusiti često mokrenje, uzroci mogu biti i:

Povećana konzumacija tekućine: Pijenje puno tekućine definitivno može rezultirati češćim mokrenjem. Kako ćeš znati piješ li previše vode? Osoba koja je prosječno aktivna dnevno bi trebala popiti oko 8 čaša vode te mokriti svaka četiri sata, ističu liječnici. Ako je mokraća jako blijeda i bistra, moguće je kako ipak piješ previše vode. Važno je naći balans jer premali unos tekućine može izazvati dehidraciju, ali i povećati rizik od infekcija mokraćnog mjehura.

Hormonalne promjene: Hormonalne promjene tijekom trudnoće ili menopauze mogu utjecati na mokraćni sustav i uzrokovati češće mokrenje kod žena. Hormonske fluktuacije mogu izazvati veću proizvodnju urina i povećati aktivnost mokraćnog mjehura.

Diabetes : Žene koje su oboljele od dijabetesa, posebno dijabetesa tipa 2, nerijetko kao jedan od simptoma bolesti navode često mokrenje. Povišena razina glukoze u krvi može rezultirati većom količinom urina.

Intersticijski cistitis: Intersticijski cistitis, poznatiji i kao sindrom bolnog mjehura je stanje kod kojeg se javljaju pritisak i bol u mjehuru i zdjelici. Ova bolest češće pogađa žene nego muškarce i nije posve jasno što je uzrokuje.

Drugi uzroci: Osim navedenih, postoje i drugi faktori koji mogu utjecati na često mokrenje kod žena, kao što su konzumacija kofeina, određeni lijekovi, stres ili iritacija mokraćnog mjehura.

Liječnici ističu kako je učestalo mokrenje vrlo česta pojava, a iako je riječ o neugodnom problemu, kod većine osoba je izlječiv. Promjene u načinu života mogu itekako pomoći, a preporuča se i smanjenje unosa alkohola te prestanak pušenja. Osim toga, vježbe mišića dna zdjelice također će pomoći u svladavanju problema.

