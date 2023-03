Treba li se zabrinuti kada prehlada traje dulje od deset dana?

Ako ti ovih dana curi nos ili te grebe grlo, ništa čudno. Jedan dan temperatura je bila ispod ništice, a već sutradan petnaest stupnjeva više. Zato su mnogi prehlađeni. Prehlada se javlja vrlo često, češća je kod djece, no i odrasli se u prosjeku prehlade dvaput godišnje. Nasreću, virusna prehlada uglavnom ne zahtijeva posebno liječenje, a simptomi većinom traju tri do sedam dana.

''Ali u nekim slučajevima možete osjećati simptome tri do četiri tjedna”, rekao je dr. R. Peter Manes, otorinolaringolog na Yale Medicineu za Huffpost.

Što kada prehlada traje dulje od deset dana i treba li se zabrinuti - pročitaj u nastavku.

Koji su simptomi prehlade?

''Virusi prehlade obično imaju razdoblje inkubacije od 24 do 72 sata, ali to je samo procjena, ponekad se simptomi prehlade mogu pojaviti samo 10 do 12 sati nakon izlaganja'', kaže liječnik obiteljske medicine dr. Matthew Goldman. No, osoba može biti zarazna i do sedam dana prije pojave simptoma. Što se simptoma tiče, svi su ti itekako poznati: najčešće sve počinje upalom grla, zatim slijedi začepljenje nosa i/ili curenje iz nosa i opća slabost. Odrasli tijekom prehlade obično nemaju temperaturu, a pojavi li se, ona je najčešće niža od 38 stupnja Celzijusa.

Uz to, mogu ti se pojaviti i neki drugi simptomi poput smanjenog apetita, glavobolje, kašlja i bolova u mišićima.

Podsjetimo, temperatura do 37 stupnjeva smatra se normalnom, dok ona između 38 i 39 stupnjeva znači da se aktivirao imunološki sustav i da se organizam bori protiv uzročnika, a kod viroza povišena temperatura može trajati do tjedan dana – što samo po sebi nije zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće je prijeđe li pokaže li živa više od 39,5 te se tad savjetuje da se odmah podsjeti liječnika, a uz sebe treba imati obloge, lijekove za snižavanje temperature te primijeniti mlake kupke.

Koliko traje prehlada?

Prvih nekoliko dana je najgore, no sve bi trebalo proći u roku od 10 dana. No, Goldman ističe da ljudi s oslabljenim imunitetom mogu dulje patiti od simptoma, posebice oni koji žive nezdravo ili, recimo, puše. Također, osjetiš li simptome prehlade trebala bi što više osloboditi svoj raspored, jesti zdravo, spavati sedam do osam sati svaki dan i unositi dovoljno tekućine. To će ubrzati oporavak. U suprotnom bi mogla 'razvlačiti' simptome.

Ako se i nakon 14 dana simptomi ne povuku, posjeti liječnika jer je možda posrijedi ozbiljnije stanje. Isto vrijedi i u slučaju pogoršanja simptoma. Problemi s nedostatkom zraka, temperatura duža od 10 dana, jaka upala grla i kašalj zahtijevaju liječenje te ih ne treba zanemariti. To je znak da se ne boriš s običnom bezopasnom prehladom nego nečim ozbiljnijim i tada obavezno trebaš potražiti liječničku pomoć.