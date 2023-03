Osluškivanje tijela: Četiri najveća rana simptoma srčanog udara

Općenito je poznato da problemi poput visokog krvnog tlak, dijabetesa, pušenje i fizička neaktivnost povećavaju rizik od srčanog udara. No mnogi ljudi ne znaju da postoje određeni rani znakovi koji se mogu pojaviti danima ili čak tjednima prije srčanog udara.

Poznavanje ovih znakova može spasiti život i treba ih znati svak odrasl osoba. S obzirom na to da su bolesti srca i krvožilnog sustava vodeći uzrok smrti u svijetu. U našoj zemlji ove vrste bolesti uzrok su smrti kod 45 posto žena i 35 posto muškaraca, a posljednje desetljeće je prisutan trend smanjenja smrti od kardiovaskularnih bolesti.

Naravno, kako bi se smanjio rizik od razvoja bolesti srca i kardiovaskularnih bolesti vrlo je važno paziti na prevenciju. Male promjene u svakodnevici poput šetnje ili izbacivanje iz prehrane određenih vrsta namirnica mogu smanjiti razvoj bolesti. Najbolje bi bilo napraviti promjene u životnom stilu i prije nego se razvije bolest ili dogodi srčani udar, no također je uvijek dobro znati na koje rane znakove je važno obratiti pozornost i javiti se liječniku.

Bol ili pritisak u grudima

Angina pectoris, odnosno bol ili nelagoda u prsima se stvara kada se dogodi nedovoljan dotok krvi u srčani mišić. Uzrokovana je nakupljanjem plaka unutar arterija, a kao posljedica se može dogoditi srčani udar. "Suženje ili grč arterije također mogu stvoriti ova simptome. Stoga se treba javiti liječniku ako se pojavi bilo kakva bol u prsima ili pritisak", objašnjava dr. Roger Blumenthal za HuffPost.

Bol u čeljusti, ramenu ili vratu

Općenito se srčani udar povezuje s bolom u lijevom ramenu. No ponekad ljudi ne obraćaju pažnju na ovu vrstu boli. "Bol i pritisak u prsima su svima poznati znakovi srčanog udara. No postoje još neki simptomi koji se mogu povezati sa srčanim udarom posebno kod starijih ljudi. Bol koja se pojavljuje u vratu, ramenu ili ruci", objašnjava liječnik dr. Roger Blumenthal. No može se osjetiti i utrnulost koja seže sve do čeljusti.

Nelagoda nakon napora ili teško disanje

Otežano disanje ili ostanak bez daha također mogu biti znak upozorenja, a može se pojaviti nakon vrlo jednostavnog zadatka. Osim toga dr. Khandelwal primjećuje da neki ljudi osjećaju utrnulost u ruci ili pritisak u prsima nakon nekog težeg napora.

Trbušne tegobe ili mučnina

"Bolovi u trbuhu, mučnina i opći umor također su mogući znakovi upozorenja", objašnjava kardiolog. Nikhil Sikand. No ovi simptomi ne vrijedi za sve osobe jer neki pacijenti mogu imati blage simptome ili ih uopće nemaju.