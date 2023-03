Rane na vagini, oko nje i unutar nje su vrlo česta pojava i iako postoji uobičajena predodžba da se pojavljuju samo kao posljedica poroda, one u stvarnosti mogu biti uzrokovane nizom čimbenika, od spolnog odnosa i nepravilnog umetanja ili uklanjanja tampona pa sve do gljivičnih infekcija.

"Vaginalne rane ili mikro-rane obično su sićušne rane koje se mogu pojaviti na tkivu unutar vagine ili na tkivu oko vulve, blizu ulaza u vaginu. Mikro-rane se obično ne mogu prepoznati golim okom. Malo je vjerojatno da će uzrokovati bol ili krvarenje, tako da su većinom asimptomatske i žene možda ni ne znaju da ih imaju", kaže ginekologinja Anne Henderson za Woman&Home.

Međutim, važno je znati kako ih uočiti jer u nekim slučajevima mogu biti ozbiljne i postati izvor infekcije. Nekoliko je simptoma po kojima možeš prepoznati rane na vagini, a neki od njih uključuju blagu bol, peckanje pri mokrenju, nelagodu prilikom umetanja tampona, bol tijekom spolnog odnosa, krvarenje, svrbež ili žarenje te neobičan iscjedak.

"Najčešći uzrok vaginalnih rana je neki oblik abrazije. One koje često viđamo u klinikama obično su povezane s neprikladnom uporabom tampona", kaže Henderson. Ipak, svaka je vagina jedinstvena, a rane mogu nastati kao rezultat raznih čimbenika, uključujući spolni odnos, umetanje tampona, korištenje menstrualnih čašica i zdravstvenih stanja poput suhoće vagine. A evo što najčešće uzrokuje rane na vagini i kako ih možeš spriječiti.

Tamponi

"Ako koristiš tampon veće sposobnosti upijanja nego što ti je potrebno, to može uzrokovati mikro-rane u vagini", kaže Henderson. To je zato što, što tampon ima veću sposobnost upijanja, to više bakterija može zadržati. Osim toga, Henderson dodaje da i uklanjanje tampona kada nije potpuno upio krv također može uzrokovati vaginalne rane zbog trenja. Kao rezultat toga, bakterija stafilokok može proći kroz kožu i ući u krvotok.

Ove bakterije bezopasno žive na našoj koži, često u nosu, pazusima i stražnjici. Međutim, uzrokuju infekciju samo ako uđu u našu kožu kroz ranu. To je ono što potencijalno može uzrokovati sindrom toksičnog šoka, jer tada bakterije oslobađaju štetne toksine unutar našeg tijela. Neki simptomi šoka su visoka temperatura, groznica, glavobolja, grlobolja, mučnina i proljev.

Menstrualne čašice

Iako su izvrsne za okoliš, menstrualne čašice mogu uzrokovati rane na vagini u nekim okolnostima ili ako se nepravilno koriste. "Iako je manje vjerojatno, i menstrualne čašice mogu predstavljati potencijalne probleme. Ako se mučiš s umetanjem i uklanjanjem čašice, također možeš biti u opasnosti od stvaranja mikro-rana. Međutim, ako se ispravno umetne i ukloni, ne bi trebala imati problema", kaže Henderson.

Izbjegni probleme tako što ćeš odabrati najbolju menstrualnu čašicu koja odgovara tvom obliku tijela. Također trebaš provjeriti znaš li pravilno koristiti menstrualnu čašicu prije nego što je umetneš.

Spolni odnos

U nekim slučajevima do rana na vagini može doći i uslijed spolnog odnosa. "Seks s novim partnerom ili u drugom položaju može dovesti do rana jer je koža oko tvoje vagine osjetljiva", kaže ginekologinja Shree Datta. "Do rana može vrlo lako doći prisilnom penetracijom, osobito bez odgovarajuće predigre ili lubrikacije."

Odabir najboljih položaja za tebe, ali i ulaganje u najbolji lubrikant, može pomoći u smanjenju boli tijekom seksa i rizika od vaginalnih rana. Razgovor s medicinskim stručnjakom također može biti od pomoći. "Ako se to opetovano događa, razgovaraj sa svojim liječnikom jer to može utjecati na tvoju sposobnost seksa i uživanja u njemu", savjetuje dr. Datta.

Gljivične infekcije

"Još jedan potencijalni uzrok vaginalnih rana je zakomplicirana gljivična infekcija, koja se može pojaviti kao posljedica neučinkovitog liječenja ili liječenja koje se ne poduzme dovoljno brzo", kaže Henderson. "Otok i svrbež koji se javljaju u vagini zbog do komplicirane gljivične infekcije mogu uzrokovati vaginalne ranice unutar tkiva, stoga je važno potražiti savjet i liječenje što je prije moguće", dodaje.

Za ovo stanje, prevencija je uvijek bolja od liječenja. "Snažno preporučujem redovitu upotrebu kvalitetnih probiotika ako imaš infekciju koja se ponavlja, što će pomoći u povećanju prisutnosti laktobacila u vaginalnom području", kaže ona.

Suhoća vagine

"Kada žene uđu u menopauzu, njihova tijela mogu doživjeti cijeli niz promjena. To uključuje promjene na vaginalnoj koži, koje su uglavnom uzrokovane smanjenjem estrogena", kaže dr. Shree. To može uzrokovati suhoću vagine, čineći kožu sklonijom krvarenju i malim ranama koje mogu biti vrlo bolne. Ulaganje u neke tretmane za suhoću vagine moglo bi pomoći. "Ako se ne liječi, spolni odnos može postati teži, a može biti bolno i napraviti Papa test", kaže dr. Shree.