Pulsirajuća glavobolja koja se često javlja na jednoj strani glave. Dakako, može se javiti i obostrano. Umjerena do jaka bol koja zna potrajati i do tri dana te osjetljivost na svjetlo. Kako se krećemo, tako se ta bol može pogoršavati te se obično javlja u intervalima. Sve su to neki od uzroka migrene, izrazito neugodne pojave od koje pati četvrtina svjetskog stanovništva. Obično se javlja u mlađoj dobi, može biti i nasljedna, a prethodi joj niz simptoma poput: oslabljen vid, umor, nervoza, a katkada i bolovi u mišićima i mučnina.

Okidači joj mogu biti stres, premalo ili previše sna, izloženost jakim podražajima, poremećaji raspoloženja i drugi pa promjenama životnih navika možeš pokušati prevenirati migrenu.

Za prevenciju je stoga dobro smanjiti unos masne hrane, dok omega 6 masne kiseline kakve se nalaze u ulju mogu pogoršati simptome ove neugodne pojave. Ako si sklona migrenama preporuča se izbjegavati crno vino, grah, sušeno voće, jogurt i vrhnje te mesne prerađevine poput kobasica.

Ipak, nisu kod svih točno ove namirnice okidači migrene, no dobro ih je imati na umu. Također, sve ovisi od osobe do osobe pa se u liječenju migrene polazi od uzroka.

Tu uskaču neke prirodne metode liječenja koje ti mogu olakšati funkcioniranje tih dana. Izdvajamo nekoliko takvih lijekova - neke od njih vjerojatno imaš u domaćinstvu.