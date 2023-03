Na visoki krvni tlak utječe i ono što piješ, pripazi na ovih 5 'tekućih rizika'

Krvni tlak, hipertenzija, događa se kada krv stvara preveliki pritisak na stijenke arterija tijekom duljeg vremena, što može dovesti do potencijalno opasnih posljedica za zdravlje, uključujući povećanje rizika od Alzheimerove bolesti, moždanog i srčanog udara. Imaš li visok krvni tlak, trebala bi, ako još nisi, napraviti neke promjene u načinu života koje će ti pomoći da ga reguliraš. One se odnose na kontrolu težine, redovito vježbanje, dovoljno sna, smanjenje stresa i prestanak pušenja, ukoliko si pušač.





Postoje mnoge stvari koje mogu povisiti krvni tlak, a da toga nisi svjesna. Dok paziš što jedeš (izbjegavaš sol i visokoprerađenu hranu), možda ne paziš što piješ. Određena pića mogu dovesti do hipertenzije. Zato je važno obratiti pozornost na pića i napitke koja redovito konzumiraš ili ih možda ne piješ, a trebala bi piti. U nastavku ti otkrivamo na što točno trebaš pripaziti.

Pretjeruješ s alkoholom

Ako imaš problema s visokim krvnim tlakom, trebala bi pripaziti s alkoholom. Prema podacima američke klinike Mayo, više od tri alkoholna pića dnevno mogu kratkoročno povisiti krvni tlak, a redovito pretjerivanje s alkoholom, može imati trajne posljedice na krvi tlak, odnosno dovesti do kroničnih problema s visokim krvnim tlakom. Stoga, ako si u rizičnoj skupini ili već imaš visoki krvni tlak, pij alkohol s mjerom ili ga potpuno izbaci.

Gazirani sokovi

Gazirani sokovi obiluju šećerom što je višestruko loše za zdravlje, a osobito za krvni tlak. "Pića s visokim udjelom šećera povećavaju arterijski tlak i mogu biti opasna za hipertoničare. Zbog toga se preporuča izbjegavanje gaziranih napitaka i ostalih slatkih sokova. Većina njih ima puno šećera koji potiče stvaranje lošeg kolesterola pa povećava rizik od dijabetesa i srčanih bolesti", kaže nutricionistkinja Edibel Quintero za portal Eat This, Not That.

Energetski napici

Energetski napici izuzetno su opasni za osobe koje pate od hipertenzije. To je, među ostalim, potvrdilo istraživanje čiji su rezultati predstavljeni na konferenciji American Heart Association's Epidemiology and Prevention, a koji su pokazali da energetska pića mogu izazvati aritmiju te da povećavaju sistolički krvni tlak.

Jedan od razloga je kofein koji se u velikoj količini nalazi u energetskim pićima. Također, energetska pića se nikada ne bi smjela kombinirati s alkoholom, što mnogi čine.

Previše kave

Kad smo kod kofeina, za osobe s visokim krvnim tlakom problematična je i kava, ako je ispijaš u pretjeranoj količini. Pića koja sadrže kofein, poput čaja, kave, energetskih pića i nekih gaziranih pića, mogu povećati krvni tlak. Ovi učinci kofeina su kratkoročni, što znači da krvni tlak raste relativno brzo nakon unosa kofeina u organizam, a potom opet pada.

Ako imaš visoki krvni tlak, a kavopija si, imamo dobre vijesti za tebe. Možda je se ne moraš u potpunosti odreći, no dozu bi trebala smanjiti. U svakom slučaju, najbolje bi bilo da za savjet pitaš svog liječnika.

Ne piješ mlijeko

Možda će ti ovo zvučati čudno, ali mlijeko snižava krvni tlak. Osim mlijeka, jednak učinak imaju i mliječni proizvodi, a tajna se krije u kalciju koji sadrže, a koji povoljno djeluje na tlak. Osim njega tu je i kalij koji također snižava krvni tlak, a nalazimo ga u bananama i rajčicama. Studija objavljena u časopisu Nutrients, potvrdila je da je redovita konzumacija mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti povezana sa smanjenom učestalošću hipertenzije kod muškaraca i kod žena.