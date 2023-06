Za zdravlje i mršavljenje: Ove vrste voća mogu ti pomoći u borbi protiv kilograma

Postoje neki mitovi koji vladaju u svijetu prehrane, posebno kada se radi o mršavljenju. No suprotno uvriježenom mišljenju ako se želi smršavjeti nije se potrebno odreći ugljikohidrata. Ovo osobito vrijedi za voće jer sadrži esencijalne hranjive tvari i što je jako važno produljit će osjećaj sitosti.

Antioksidansi, minerali, vlakna i vitamani pomažu tijelu da preradi prirodne šećere iz voća puno sporije nego što bi dogodilo od prerađenih slatkih namirnica, na primjer krafna. Takvi proizvodi imaju malu nutritivnu vrijednost i samo će se lakše skupljati kilogrami.

No neke vrste voća mogu biti jako korisne u procesu mršavljenja, a u nastavku pogledaj koje obavezno trebaš dodati u prehranu.

Maline

Maline su vrste voća koja spada u ultimativne namirnica za mršavljenje, budući da jedna porcija sadrži oko 1/3 dnevnih potreba za vlaknima (8 grama) i jako su ukusne. Istraživanja pokazuju da povećani unos vlakana može pomoći u mršavljenju jer produljuje osjećaj sitosti i stvara dobru probavu. No vlakna nisu jedini razloga zašto je važno jesti maline. Ovo voće dobiva boju od antocijana, antioksidansa koji čuva zdravlje srca i sprječava kognitivni pad. Maline također pomažu u zaštiti od raka, a odličan su izvor vitamina C koji pomaže u borbi protiv upala i održava imunološki sustav.

Kruške

Kruške nikada nisu na popisu obveznih super namirnica, no trebale bi biti. Samo jedna kruška sadrži 6 grama vlakana, otprilike četvrtinu preporučenih dnevnih potreba. Vlakna će pomoći da dulje traje osjećaj sitosti i da ne dolazi do prejedanja. Međutim, kruške nude puno više od vlakana. Ovo koštunjićavo voće prepuno je vitamina C koji će pomoći u borbi protiv slobodnih radikala (stvaraju upale). Također su dobar izvor kalija koji pomaže u snižavanju krvnog tlaka i jačanju zdravlja srca.

Borovnice

Maline nude najviše vlakana iz obitelji bobičastog voća, ali su i borovnice jako važne i trebale bi se naći u jelovniku. Borovnice sadrže 4 grama vlakana po šalici, ali su najpoznatije po visokoj razini antioksidansa. Konzumacija borovnica povezuje se sa zaštitom od starenja, UV zraka, toksina iz okoliša i stresa. Čak pomažu u zaštiti od gubitka pamćenja.

Naranče

Često o narančama razmišljamo samo kao o voću koje podiže imunitet, ali može pomoći u mršavljenju. Naranče su dovoljno slatke i mogu zadovoljiti želju za slatkim, a istovremeno sadrže niz važnih nutrijenata. Velika naranča ima 4 grama vlakana, zadovoljava gotovo dnevne potrebe za vitaminom C i oko 10% dnevnih potreba za kalijem. Također su prepune karotenoida, antioksidansa koje im daju boju, a mogu pomoći u smanjenju masnoća na trbuhu, poboljšati vid i ojačati imunitet.

Jabuke

Jabuke su zdrave i mogu pomoći u jačanju imunitete, ali mogu pomoći i kod mršavljenja. Jedna jabuka srednje veličine ima 4 grama vlakana koji povećaju osjećaj sitosti i mogu biti odlična međuobroka ili dio doručka (sa zobenim pahuljicama). Međutim treba paziti da se jede i kora jer se tamo nalaze sva vlakna. Jabuke također mogu pomoći u snižavanju kolesterola i poboljšanju zdravlja srca, piše Eatingwell.com