Krvni ugrušci kod menstruacije: Opasno stanje koje žene zanemaruju

Dani menstruacije mnogim su ženama najmrskiji dani u mjesecu. Bolovi u trbuhu, snažni grčevi, neugoda i slabost - sve su to standardne popratne pojave, no znaš li da postoje i one za koje mnoge žene smatraju da su normalne, ali zapravo nisu? Danas pričamo o problemu obilnih menstrualnih krvarenja i stvaranja krvnih ugrušaka kod menstruacije. Mnoge žene misle da je posve normalno mijenjati higijenske uloške svakih sat vremena ili manje ili da je pak normalno vidjeti ispadanje ugrušaka iz maternice. Odmah da raščistimo - to nije normalno i itekako može biti znak za uzbunu te povod za odlazak kod liječnika. Evo što o ovom sindromu moraš znati.

Dakle, menoragija je liječnički termin za menstruacije s abnormalno obilnim ili produženim krvarenjima. Iako su teška menstrualna krvarenja uobičajena među ženama prije menopauze, većina žena ne doživi krvarenje tijekom mjesečnice dovoljno obilnim ili dugim da bi ga definirale kao menoragiju. Menoragija je neobično obilna menstruacija koja traje dulje od sedam dana. Ženama koje imaju menoragiju gubitak krvi i grčevi tijekom mjesečnice onemogućuju obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Obilna menstruacija s ugrušcima glavna je karakteristika menoragije. Uzrok menoragije najčešće je vezan uz poremećaj hormona koji upravljaju menstrualnim ciklusom. Obilna menstruacija može biti posljedica endometrioze ili zdjelične infekcije. Ono što treba napomenuti je to da je menoragija česta pojava. Prema redovnim procjenama pogađa od 9% do 14% odraslih žena, a osobito se često javlja kod žena koje se bliže menopauzi.

Najčešći uzroci ovog stanja su hormonska neravnoteža, disfunkcija jajnika, miomi maternice, polipi, intrauterini uložak, spontani pobačaj, karcinom ili pak uzimanje lijekova koji djeluju kao antikoagulansi.