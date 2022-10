Krvarenje prije mjesečnice: Treba li se - i kada - zabrinuti?

OK, naviknula si na to da ti menstruacija traje tri do pet dana i gotovo si sigurna da još sigurno nije vrijeme za njen dolazak. Moguće je da ti je menstruacija uranila, ali vidiš li kapljice krvi nekoliko dana prije očekivanog datuma mogla bi se zabrinuti. ''Za neke osobe koje imaju menstruaciju, krvarenje prije menstruacije čak može biti normalan dio njihovog redovnog ciklusa'', objašnjava ginekologinja Rebecca Brightman.

Krvarenje do tri dana prije mjesečnice stoga, prema Brightman, može biti uobičajeno jer signalizira da se tvoja sluznica maternice počinje ljuštiti.

Također, isto se može javiti kod žena koje uzimaju kontracepcijske pilule. Kako navodi ginekologinja, zaboravi li osoba uzeti tabletu ili je uzme nekoliko sati kasnije, moguće je da će primijetiti točkasto krvarenje. No, ono se brzo povuče i obično nije znak za uzbunu.

Dakle, iako nekoliko kapljica krvi dva dana prije menstruacije obično nisu ništa strašno, preporuka je posjetiti ginekologa dogodi li se to pet dana prije ili više. U tom slučaju to baš i nije uobičajeno.

Posebice ako je krvarenje popraćeno temperaturom, neugodnim iscjetkom ili pojavljuje li se ono u menopauzi.Izdvajamo učestale uzroke krvarenja kada posrijedi nije menstruacija.