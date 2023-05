Neizbježne promjene: Kako se vagina mijenja u dobi od 20, 30, 40 i 50 godina

Naša se tijela neprestano mijenjaju kako starimo i to na prikrivene načine koje nećemo odmah primijetiti. A to je slučaj i s vaginom i vulvom - dijelom ženskog tijela s kojim nije svaka žena u potpunosti upoznata. Svatko od nas ima neko osnovno znanje o tome što se događa 'tamo dolje', no kako se to područje mijenja s godinama?

U školi nam daju neke osnovne informacije, kao što je, primjerice, anatomija ženskog tijela i činjenica da će svaka od nas jednog dana dobiti menstruaciju i početi krvariti jednom mjesečno - ali nakon toga, zapravo je na nama da se informiramo što će se sljedeće dogoditi. Srećom, tu su ginekolozi i ostali stručnjaci koji nam mogu pružiti uvid u to kako se taj dio našeg tijela mijenja s godinama - a mijenja se puno više nego što možda mislimo.

Iako su vagina i vulva dva različita dijela tijela, one "rade kao neprekidna jedinica tijekom cijelog životnog ciklusa", kaže doktorica ginekologije Kecia Gaither za SheKnows. Drugim riječima, ti intimni dijelovi tijela stare istom brzinom, otprilike na isti način kao što se mijenjaju hormoni. Evo kako to obično ide - od dvadesetih godina do menopauze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Rane godine: Vagina i vulva u 20-ima

Do 20-ih mnoge od nas su već dobro upoznate sa svojom vaginom i vulvom i znaju kako ti dijelovi tijela funkcioniraju. S obzirom na to da žene u 20-ima te 30-ima i ranim 40-ima obično imaju normalnu razinu estrogena, njihove vagine i vulve trebale bi biti "elastične, debele i podmazane", za SheKnows kaže ginekološka onkologinja Sharyn Lewin.

Ovo su također godine u kojima žene postaju seksualno aktivne i osjećaju se ugodnije sa svojim tijelom, kao i razdoblje u kojem, s većim brojem seksualnih partnera, vagina može biti sklona infekcijama, humanom papiloma virusu (HPV) i drugim spolno prenosivim infekcijama - stoga je važno koristiti kondome i pažljivo birati partnere, upozorava ginekologinja Sherry Ross.

Tijekom i nakon poroda

Iako mnoge žene u novije vrijeme rađaju djecu u 30-ima i 40-ima, prosječna dob rađanja u Hrvatskoj je 29 godina, no bez obzira na to kada i želiš li uopće imati djecu, korisno je znati kako porod utječe na vaginu i vulvu. Prema Ross, 30 posto žena koje imaju vaginalni porod imat će neki oblik traume tkiva i mišića u vagini i dnu zdjelice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Sa svakim vaginalnim porođajem dolazi do malo većeg rastezanja - slično onome što se događa s elastičnom trakom na hlačama. Mišići se istežu, rastežu i trgaju u vagini kako bi omogućili glavi da prođe kroz ovaj uski prostor i vagina se nikada potpuno ne oporavi", ističe Ross i dodaje da tijekom vaginalnog poroda može doći i do pucanja vagine, no ne brini - vagina će sama zacijeliti, a oporavak traje između šest i 12 tjedana.

Dno zdjelice može oslabiti i tijekom trudnoće i poroda, što može uzrokovati inkontinenciju, no za to postoje vježbe za jačanje dna zdjelice. Osim toga, kako vagina zacjeljuje od poroda, mogu se pojaviti problemi sa seksualnom disfunkcijom. Tu je ključno korištenje lubrikanta, ali i otvorena komunikacija s partnerom.

Vagina u 30-ima

Bez obzira na to jesi li rodila ili ne, Ross kaže da bi svaka žena trebala početi raditi Kegelove vježbe u 30-ima, ako već do tad nije. "Kegelove vježbe jačaju mišiće dna zdjelice, koji podupiru vaginu, maternicu, mjehur i crijeva", objašnjava ona. "Ako se Kegelove vježbe rade ispravno i opetovano, s vremenom možeš izbjeći simptome poput stresa i urgentne inkontinencije uzrokovane porođajem, starenjem i pretilošću. Bonus je što Kegelove vježbe također mogu učiniti seksualni odnos ugodnijim za tebe i partnera".

Osim toga, žene u tridesetima koje koriste kontracepcijske pilule mogu primijetiti suhoću vagine tijekom seksa. "Postoji mnogo različitih marki kontracepcijskih pilula, od kojih se svaka razlikuje po vrstama i dozama dvaju ključnih hormona", objašnjava Ross. "Neke su žene osjetljivije na jedan ili oba ova hormona što pogoršava nuspojave kao što je suhoća vagine", kaže ona i dodaje da je suhoća vagine problem koji se za vrijeme odnosa može 'riješiti' korištenjem lubrikanta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Vagina u 40-ima

Perimenopauza može nastupiti već u srednjim 30-ima, ali češće počinje negdje u 40-ima i obično traje između četiri i osam godina. Perimenopauza se odnosi na one godine reproduktivnog životnog ciklusa u kojima proizvodnja estrogena u jajnicima postaje nepravilna i nestalna, objašnjava Ross. Simptomi - uključujući suhoću i povećani rizik od vaginalnih infekcija - mogu se početi javljati u 40-ima.

"Neke će žene uzimati niske doze kontracepcijskih pilula ili hormonsku nadomjesnu terapiju za liječenje ovih disruptivnih simptoma perimenopauze, no moraš razgovarati sa svojim liječnikom o svim simptomima koji negativno utječu na normalnu rutinu, osobito u spavaćoj sobi", kaže Ross.

Vagina u menopauzi

Prosječna dob za početak menopauze je 51 godina, a menopauza je vrijeme kada jajnici prestaju proizvoditi estrogen, kaže Ross. Neke žene odabiru hormonsku nadomjesnu terapiju kako bi zamijenile estrogen i suzbile neke simptome menopauze, a ako ne uzimaš hormonsku nadomjesnu terapiju, vagina može postati suha i dehidrirana.

"S gubitkom estrogena koji hrani i hidratizira vaginu, tkivo može postati suho, blijedo i dehidrirano", kaže Ross. "Nestaje prirodni vaginalni iscjedak koji stvaraju ženski spolni hormoni. Medicinski izraz za ovo je vulva-vaginalna atrofija. Kao rezultat toga, spolni odnos i drugi oblici vaginalnog kontakta postaju bolni, ako ne i nemogući", dodaje. No, za sve to postoji rješenje, od lubrikanta, gelova, hidratantnih krema i ulja, koji mogu olakšati i minimizirati neugodnosti povezane s tim stanjem.